Torna la rassegna teatrale ’La classe va in scena’

Torna ’La classe va in scena’, la rassegna di spettacoli e saggi organizzata dal Comune in collaborazione con le direzioni didattiche e gli istituti del territorio. La rassegna fa parte di un progetto volto a promuovere l’attività teatrale nelle scuole.

"Come assessore alla Cultura – sottolinea Monica Bertoneri – sono lieta di continuare con questa iniziativa, un ulteriore veicolo per lo sviluppo psico-fisico degli alunni. Partecipando all’iniziativa, essi possono non solo creare uno spettacolo teatrale ma trascorrere del tempo assieme, interagire con gli insegnanti, proporre le loro idee. L’amministrazione mette a disposizione i teatri gratuitamente e ha definito un sostegno economico per la formazione teatrale dentro le scuole con un contributo a ciascun laboratorio. Gli spettacoli de ’La classe va in scena’ si terranno da stasera all’8 giugno alle 21 al Teatro Guglielmi e al Teatro dei Servi. Il compito di inaugurare il cartellone spetta ai ragazzi del Liceo artistico musicale Palma, del’Istituto comprensivo Gentileschi, che si esibiranno stasera e domani al Guglielmi in ’Ce n’è per tutti’. La prima serata è dedicata all’esibizione di ensemble e orchestre, la seconda sarà protagonista l’orchestra sinfonica, poi avanti con ben 14 rappresentazioni di scuole superiori, medie e primarie. Chiuderà al Guglielmi la compagnia del Liceo classico ’Rossi’ che proporrà una rilettura di un classico del teatro greco: Antigone.