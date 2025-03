Torna la rassegna “Caprigliola, il borgo dei versi murati“

Col patrocinio della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Aulla la Proloco di Caprigliola indice la settima edizione della rassegna artistico letteraria “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati“ articolata in due sezioni di concorso: A poesia edita e inedita; B poesia bambini.

Nella sezione A si partecipa con una o due poesie a tema libero (edite o inedite) in lingua italiana, massimo 45 versi, in 2 copie: una anonima e l’altra, comprensiva dei dati anagrafici, firmata dall’autore che dovrà compilare anche la scheda di adesione. Le prime tra poesie premiate saranno murate nel borgo di Caprigliola, arricchendo il percorso emozionale in atto.

Nella sezione B la partecipazione, completamente gratuita, è riservata ai bambini delle scuole primarie ed è completamente gratuita. L’invio delle opere, non di gruppo e senza limite di versi, potrà avvenire in cartaceo oppure on line a [email protected]

Le opere, sia nella sezione A che nella sezione B, dovranno essere consegnate, con la scheda compilata a: Daniela Cocchi, via Borgo Dritto 54010 Caprigliola (MS), tel: 3388346213 e dovranno pervenire entro il 27 luglio.

La giornata conclusiva della rassegna si terrà a Caprigliola il 13 settembre nella piazza principale del paese. Per informazioni dettagliate consultare la pagina facebook Pro Loco Caprigliola. Per info: Daniela (328 3890336), Ada (393 3764134), Egizia (329 1277179).