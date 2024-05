Torna la ‘Laguna delle Orche’ al campo sportivo

Dal 2 giugno al 31 agosto torna a Marina di Massa la Laguna delle Orche nella zona del campo di via Casola . Salvo intoppi burocratici, la giunta del sindaco Francesco Persiani ha infatti accolto la proposta della società che da alcuni anni organizza l’attività a pochi passi dal centro marinello. Un parco giochi acquatico con punto di somministrazione, con uno scivolo per bambini fino a 10 anni, uno per bimbi fino a 6 anni, 3 gazebo adibiti a party point, box reception e bar oltre a ombrelloni e lettini, spogliatoi e docce. L’area è all’interno del campo sportivo di Marina di Massa.

Per l’amministrazione l’attrazione offre "a residenti e turisti un ulteriore attrazione in luoghi idonei alla valorizzazione della città e del suo territorio in occasione della stagione estiva" ed evidenzia che negli anni passati ha avuto già "notevole successo di pubblico, contribuirà a migliorare anche per la stagione estiva l’offerta ludica e di animazione". Nella proposta arrivata a palazzo civico il gestore si impegna a organizzare un calendario di iniziative per il periodo estivo, alcune a ingresso gratuito per i bambini nonché accessi agevolati per diversamente abili e loro accompagnatori".