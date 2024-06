Torna la grande ’Festa della fame e della sete’. Musica e cibo tipico

Una festa giovane, che in pochi anni è diventato uno degli eventi più attesi dell’estate. Tutto pronto a Filattiera per la Festa della fame e della sete che si terrà venerdì, sabato e domenica in piazza Castello. La festa giunge alla sua 22esima edizione. Dopo essere stata interrotta nel 2018, è ripartita nel 2023 da un gruppo di giovani, dopo aver rifondato la Pro Loco. Il formato è lo stesso dell’anno passato ovvero con qualche classica specialità locale come sgabei, panini con salsiccia e porchetta, torta d’erbi e street food come arrosticini, frittura di mare, prodotti al tartufo, ravioli, hambuger, cian di farina di castagna, pulled pork e infine dolci e caramelle. Sul menù delle bevande troviamo l’immancabile birra alla spina, Coca Cola, vino bianco e rosso e vari cocktails. Le serate saranno accompagnate da gruppi di musica e dal dj set.