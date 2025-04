Torna in centro la festa dei fiori. Incontri e musica

Sabato 26 aprile in città torna ‘La festa dei fiori’. In vendita fiori, prodotti biologici e tipici, miele, piante aromatiche e da orto. In programma anche conversazioni e incontri con produttori e coltivatori, degustazioni e uno spazio dedicato all’arte con mostre ed esposizioni. L’appuntamento è organizzato dal Comune in collaborazione con Coldiretti e la partecipazione di associazione Crisoperla.

Grazie alla collaborazione di Skyroom Carrara sarà possibile visitare una mostra di dipinti di Aldo Giusti, mentre il laboratorio ’Riciclassemblarte’ propone l’esposizione di lampade di Luca Giannotti. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 ci sarà il workshop di mosaico ‘Muro delle rose’ con Suzanne Spahi.

Dalle 8 alle 13 in piazza delle Erbe sarà protagonista il mercatino dei prodotti biologici e tipici in collaborazione con l’associazione Crisoperla, mentre a partire dalle 9 si terranno anche degli incontri con i produttori agricoli su fiori e agricoltura biologica.

Gran finale in musica a partire dalle 17 al palco della Musica di piazza Gramsci con l’esibizione della scuola di Musica comunale. "Sono certa che anche quest’anno la Festa dei fiori ci restituirà un bellissimo colpo d’occhio del nostro centro storico – dice l’assessore al Commercio Lara Benfatto –. Sarà un modo per celebrare l’arrivo della primavera grazie ai colori non solo delle piante, ma anche delle opere d’arte che saranno esposte".

"Si tratta di un evento molto atteso da tutta la città – aggiunge la consigliera comunale Letizia Carusi –. Dietro a questa manifestazione c’è però una grande collaborazione tra soggetti diversi e per questo voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato".