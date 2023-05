Torna il challenge per utenti di Instagram dedicato alla Fortezza della Brunella

Nella Giornata delle dimore storiche apre anche la fortezza di Aulla. La Fortezza della Brunella sarà visitabile gratuitamente domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30. All’interno della Giornata anche quest’anno l’associazione Dimore Storiche Italiane e Photolux Festival promuovono, in collaborazione con Instagramers Italia Ets, il challenge rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basterà pubblicare un contenuto riguardante la Fortezza della Brunella (foto, carosello, reel o storia) sul proprio profilo Instagram usando l’hashtag #challengeadsi2023 eo menzionando @dimore_storiche_italiane, @photoluxfest e @weareigersit. I 25 contenuti digitali più rappresentativi saranno oggetto di una mostra virtuale accessibile sui siti web di Adsi e Photolux Festival e saranno condivisi sugli account Instagram dei tre soggetti promotori. Un autore o un’autrice selezionati dalla giuria saranno invitati a partecipare a una visita speciale dedicata in una dimora storica della propria città. L’amministrazione comunale di Aulla invita chi visiterà la Fortezza della Brunella domenica a metterla in vetrina sul proprio profilo Instagram.