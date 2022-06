Torna all’asta il complesso ex Bic, si (ri)parte da oltre 6 milioni

Torna all’asta il complesso ex Bic di via Dorsale, oggi sede della società in house della Regione, Sviluppo Toscana. Lo abbiamo anticipato alcune settimane fa, quando la giunta del presidente Giani aveva approvato un secondo tentativo di vendita da parte di Sviluppo Toscana: adesso l’avviso è stato pubblicato. La novità è che ci si riprova con lo stesso prezzo base che aveva portato all’asta deserta a dicembre, ossia 6 milioni 477mila e 156 euro. Il complesso in vendita si sviluppa su di una superficie totale di circa 22mila metri quadrati ed è composto da due palazzine uso ufficio, quattro blocchi di capannoni comprendenti 14 unità uso laboratorio oltre a un piazzale e un locale adibito a cabina elettrica comune alle unità. Il sito dista 1 chilometro dal casello autostradale di Massa, 5 dal porto di Marina di Carrara, 5 dalla stazione ferroviaria di Avenza, 4 dalla stazione ferroviaria di Massa. La vendita può avvenire anche in modo frazionato (per lotti, per somma di lotti e sub lotti) o in blocco. Nel lotto1 la palazzina ex Bic, immobile storico, che ha bisogno però di importanti interventi di recupero, per oltre 2.600 metri di superficie fra due piani esterni e un seminterrato: valore 3 milioni 465mila e 539 euro. Nel lotto 2 l’edificio ex aule formazione di 420 metri quadrati all’asta per poco più di 487mila euro. Il terzo lotto diviso in quattro corpi di fabbrica indipendenti: i prezzi sono circa 693mila, 789mila e altri due ciascuno a 520mila. L’asta si terrà con il sistema del massimo rialzo sul prezzo a base di gara, con offerte segrete. La vendita è effettuata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile. Le offerte, nelle modalità indicate, dovranno pervenire entro le 16 del 21 luglio. Per info tecniche sulle caratteristiche del bene, i requisiti e le modalità di partecipazione www.sviluppo.toscana.it.