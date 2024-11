Torna a gara la gestione di Palazzo Nizza. Concessione di 15 anni

La gestione dell’ostello realizzato dal Comune di Massa a Palazzo Nizza, in piazza Mercurio (nella foto), torna a gara. Una proposta da valutare perché stavolta si tratta di una concessione lunga, pari a 15 anni, che avrà anche l’obbligo di migliorare la gestione e i servizi alla collettività. I dettagli pratici, compreso il prezzo, devono ancora essere definiti dagli uffici di palazzo civico, ma la giunta comunale ha dato gli indirizzi e la gara dovrà essere pubblicata nelle prossime settimane, confermando per ora la gestione provvisoria in proroga all’attuale aggiudicatario, ossia la società Caldana Quality & Service.

Palazzo Nizza era stato restaurato con un’operazione da 700mila euro, di cui 420mila finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito dei fondi destinati a supportare le infrastrutture lungo la via Francigena. E infatti il palazzo fu destinato, dopo il completamento dei lavori, a ostello, o meglio a ’Casa del Pellegrino’. E’ diventato un importante punto di riferimento sotto l’aspetto dell’accoglienza turistica, restituendo alla città un immobile che nel tempo aveva perso dignità e decoro. Nell’ambito del progetto erano stati anche ripuliti l’antica campana e l’orologio sulla torre. L’edificio è stato sede del Comune nel 1600, ma del resto Palazzo Nizza ha svolto le funzioni più svariate nella sua storia, fino a essere ’casa del pellegrino’. Ora torna a gara la sua gestione. La speranza è che mantenga una funzione per la collettività.