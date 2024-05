Torino Al Salone i tesori di Carte Amaranto

Uno stand della Regione Toscana che ha dato modo ai giovani editori del Granducato di farsi conoscere sul più importante palcoscenico d’Europa nel mondo dei libri. Al Salone di Torino a fare bella mostra delle sue pubblicazioni, la casa editrice Carte Amaranto del giovane imprenditore Lorenzo Spadoni di Pontremoli.

Negli scaffali dove la Regione Toscana ha fatto conoscere oltre alle sue meraviglie anche i tesori di scrittori emergenti che in vario modo hanno raccontato angoli inediti della nostra terra, Carte Amaranto ha presentato due volumi di recente uscita. Il volume fotografico ’Lunigiana il libro’ di Federico Parlemitano e Maurizio Veroni di Lunigiana Word con i testi di Italo Pizzati. Nel corso dell’introduzione gli autori hanno illustrato l’importanza della Lunigiana in un viaggio fotografico che in 500 immagini ne decanta le meraviglie. Fra i libri in mostra anche quello di Fabrizio Rosi, ex preside negli istituti superiori della Lunigiana, che era a Torino con il volume ’Il cinema Manzoni di Pontremoli’ che tanto interesse ha riscosso fra il pubblico del Salone per l’excursus che parte da un cinema di periferia alla magia del grande schermo. Di prossima uscita sempre per Carte Amaranto il libro del professor Rosi dal titolo ’Fatti veri liberi pensieri. Libero Spuri, il Maestro, il partigiano, il politico’ che verrà presto presentato presto a Carrara.

Nel corso della kermesse piemontese è stato presentato anche ’Oltremare. Racconti di banchina’ della giornalista del nostro quotidiano Cristina Lorenzi che, dopo il successo avuto con la pubblicazione, ha raccontato al pubblico del Lingotto il fascino dell’andare per mare, i risvolti di una crociera in barca a vela nelle perle dell’Arcipelago Toscano, i tesori nascosti nel vento e nelle onde e i miracoli della solidarietà del progetto ’Una vela per la rinascita’ che organizza minicrociere di velaterapia per malate oncologiche o donne che hanno subito violenza. Cinque storie di mare, di rispetto della natura e di libertà che hanno affascinato il pubblico di Torino con un ventata inaspettata di sale e che hanno fatto conoscere gli angoli nascosti delle isole e delle rade dell’Arcipelago Toscano.