Tonelli e Bestazzoni superstar a Pontremoli: premiati come atleti dell'anno

I Veterani dello sport hanno premiato ’Atleta dell’anno’ il ciclista Marcello Tonelli già campione italiano Unvs 2020-21 e 22 oltre che campione toscano di federazione 2005 e 2021. La palma di atleta emergente al 12enne tennista villafranchese Luca Bestazzoni, campione regionale toscano. La cerimonia, presentata da Luca Veroni, si è svolta domenica al Country Sport Club durante la ’Giornata del veterano dello sport’, organizzata dalla sezione Renato e Quinto Macagna, presieduta da Pietro Mascagna. Hanno partecipato il delegato regionale dell’Unvs Nicola Lofrese e i presidenti delle sezioni Collesalvetti e Livorno Maurizio Ceccotti e Cesare Gentili. In prima fila il sindaco Jacopo Ferri e la vice Clara Cavellini con Vincenzo Genovese in rappresentanza del Provveditorato agli studi, il presidente del Panathlon Club Aldo Angelini e il vice governatore Gian Filippo Mastroviti. Quest’anno la manifestazione è stata dedicata in particolare a ciclismo, tennis, trial, maratona, bocce, braccio di ferro e alla Polisportiva Pontremolese per i 60 anni di attività. Riconoscimenti assegnati a Loretta Gabelloni (bocce), la terna Lo Bosco,Bertoli e Lorenzelli (bocce), Matteo Ferrari (biliardo), Francesco Pasquotti (braccio di ferro), Armando Mastrovitti e Pier Paolo Ribolla (maratona), Emiliano Citarella (trial). Infine sono stai premiati i vincitori del torneo Kinemove Cup Veterani dello sport Marta Bastoni e Nicola Lorenzetti. Nel corso della mattinata il professor Gian Nicola Bisciotti preparatore atletico, esperto in scienza dell’allenamento e fisiologo ha tenuto una conversazione sugli incidenti in campo.

N.B.