Tonelli e Bestazzoni premiati come migliori atleti

I veterani dello sport di Pontremoli premiano l’atleta dell’anno e altri sportivi emergenti. L’evento organizzato dalla sezione Unvs Renato e Quinto Mascagna si svolge oggi alle 10.30 al Country Sport Club, accanto allo Stadio Lunezia. La giornata premia un podio virtuale che mescola le piccole patrie delle varie discipline, frequentate lontano dai riflettori. Dilettanti, ma anche talenti da podio internazionale, che vivono quotidianamente l’impegno a migliorare i record personali. Quest’anno saranno premiate le discipline ciclismo su strada, tennis, trial, maratona, bocce, braccio di ferro e la Polisportiva Pontremolese per i 60 anni di attività. Chi sarà l’atleta dell’anno 2023? La scelta è caduta sul ciclista Marcello Tonelli, la palma per l’atleta emergente al tennista Luca Bestazzoni. Saranno assegnati riconoscimenti anche a Loretta Gabelloni (bocce), la terna Lo Bosco, Bertoli e Lorenzelli (bocce), Matteo Ferrari (biliardo), Francesco Pasquotti (braccio di ferro), la coppia Armando Mastrovitti e Pier Paolo Ribolla (maratona), Emiliano Citarella (trial). Saranno poi premiati i finalisti del torneo di tennis maschile e femminile, la gara si terrà la mattina della manifestazione. In mattinata Gian Nicola Bisciotti, direttore scientifico dei centri di riabilitazione Kinemove di Pontremoli e La Spezia presenterà il suo libro “Legamento crociato anteriore dal post-chirurgico al ritorno dello sport".

