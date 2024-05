Tisg sostiene la filiera. L’accordo con Unicredit

Un accordo per sostenere le imprese della filiera produttiva di Tisg, il cantiere delle imbarcazioni di lusso di Giovanni Costantino. Di questi giorni la firma tra The italian sea group e Unicredit Factoring, la società del gruppo Unicredit specializzata nell’offerta di prodotti e servizi di credito. Oltre ai vantaggi operativi e di processo, questo strumento consentirà di sostenere la liquidità dei fornitori di Tisg in gran parte rappresentati da aziende artigiane altamente specializzate. "Il sostegno alla filiera produttiva è uno dei driver principali della nostra strategia Esg – ha detto Costantino –. Grazie a questo accordo con un partner stimato quale Unicredit Factoring siamo lieti di continuare a supportare i nostri fornitori, garantendo loro una migliore liquidità e un business solido". "Siamo partner da anni di Tisg e per noi è motivo di orgoglio ampliare la collaborazione – ha aggiunto Daniela Ferrari, amministratore delegato di Unicredit Factoring – supportandoli nel loro percorso di attenzione alla filiera anche grazie all’impiego di soluzioni innovative, che consentono di avviare e rafforzare relazioni durature e vantaggiose per tutte le parti coinvolte".