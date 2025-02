Tirreno Ct, si alza il sipario. Stamani taglio del nastro con il presidente Giani. Subito raffica di eventi

Stamani, alle 11.30, a Carrarafiere, il presidente della Regione, Eugenio Giani, taglierà il nastro di Tirreno Ct e Balnearia, le due manifestazioni molto attese e partecipate della Tirreno Tride Srl giunte rispettivamente alla 45ª e 26ª edizione. I due saloni proseguiranno fino a mercoledì e saranno aperte al pubblico dalle ore 9.30 alle 18,30. Attesi oltre 60mila visitatori per questa quattro giorni interamente dedicata ai settori dell’accoglienza e dell’ospitalità.

Il programma di oggi prevede dalle 10 alle 16,30 la gara di ‘Lampada’ dell’associazione Maitres italiani ristoranti alberghi della sezione Toscana Mare, con abbinamento delle bollicine della Franciacorta. Dalle 10 alle 12 l’associazione gelatieri italiani propone il seminario sulla sostenibilità economica delle gelaterie di Giacomo Tonelli, e alle 13,30 spazio al ‘Premio Carrara’. Miglior gelato al gusto nocciola classico’. Alle 12 ci sarà l’aperitivo di benvenuto della Federazione italiana barman, e alle 12 la degustazione di drink con abbinamento food, mentre a partire dalle 15 si svolgerà il corso gratuito per aspiranti barman.

Presente anche la Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria con un forum su ‘Cioccolateria, pasticceria e panificazione’ e con il concorso ‘Miglior colomba d’Italia’. In contemporanea nell’area adiacente saranno esposte le creazioni del quarto Campionato italiano di chef della panificazione. In programma anche la premiazione del Campionato italiano panificatori, e l’esposizione di sculture di ghiaccio. Non poteva mancare ‘Degustanto’, assaggi continuativi di pizza tradizionale napoletana con forno elettrico a cura di Vincenzo Carpentieri. E poi il master class focaccia fiorentina con Angelo Petrone.

Da oggi e fino a mercoledì alle 12 sarà operativo il ristorante dei ‘Saperi Sapori e Conoscenze’ con menù proposti da importanti chef regionali e dall’istituto Alberghiero ’Minuto’ di Massa. ‘Sca italy-specialty coffee association’, invece, proporrà ogni giorno sessioni dedicate ai protagonisti del settore assieme a ‘Sca Italy’, aziende e torrefazioni. Tra i temi affrontati ci saranno quello delle macchine e delle tecnologie di estrazione, pulizia e manutenzione per garantire qualità e costanza, caffè e metodi di estrazione.

Questi gli altri appuntamenti della giornata: scuola Tessieri dalle 10 alle10,30 le coperture con Karitè (Noalya), dalle 10,50 alle11,20 ‘Il mondo Robo, dalle 11,40 alle 12,10 ‘Trasforma la tua passione in professione con scuola Tessieri’, dalle 12,30 alle 13 ‘I formaggi di Carozzi’, dalle 14 alle 14,30 ‘I salumi di Opus Nera’, dalle 14,50 alle 15, 20 ‘Eccellenza dei vegetali con di Tria’, e dalle 15,40 alle 16,10 ‘Mulino Merano’.