"Tiro a Segno: La Mostra di Paolo Perfetti al Palazzo Ducale"

Si apre domani alle 17 a Palazzo Ducale in sala degli svizzeri la mostra di Paolo Perfetti intitolata “Tiro a segno“. Si tratta di 40 opere che documentano gli ultimi 4 anni della sua produzione. L’artista si distingue per l’uso magistrale di una tecnica mista, in cui le matite colorate, il pastello insieme al tratteggio di china estremamente persistente

più l’inclusione di schegge di carta fosforescente si fondono in un armonia straordinaria. Le opere di Perfetti sembrano essere autologiche nel loro “cupo splendore” e l’interazione

tra luce accecante e tenebrore profondo crea un significato che va oltre la descrizione pura. Viene menzionata la densità tanto della loro elaborazione cosciente quanto di quella

inconscia, suggerendo che queste opere sono il risultato di un profondo processo di pensiero e

creatività. In generale, si dipingono le opere di Perfetti come una rappresentazione complessa e carica di significato, che coinvolge un’interazione dinamica

tra elementi opposti e

una profonda riflessione sulla natura dell’esistenza

e della rappresentazione artistica. Perfetti ci ricorda che l’arte è un viaggio

e nelle sue opere è affascinante e senza limiti. Ingresso libero fino al 17 con orario 15-30–19.