Ticket e sconti per chi si ferma in centro

Arrivano gli sconti e le agevolazioni per chi sosta in città. A partire da giovedì 15 maggio sarà ripristinato il pagamento per l’accesso dei bus turistici alla città e ai bacini marmiferi. La tariffa intera sarà di 100 euro, mentre ne pagheranno 50 le scuole di ogni ordine e grado fuori dalla provincia di Massa Carrara, le comitive in visita ai musei cittadini, i turisti che pernotteranno nelle strutture ricettive o nei ristoranti di Carrara e i pullman con meno di 40 passeggeri. È prevista l’esenzione del pagamento del ticket per le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale e per i pullman con meno di 20 passeggeri. I tour operator che abitualmente lavorano sulla destinazione Carrara avranno la possibilità di acquistare dei carnet di abbonamenti a prezzi vantaggiosi. Per migliorare il servizio sarà disponibile online anche una piattaforma per il pagamento, l’emissione dei pass e le relative operazioni di controllo e tante altre funzionalità. "Come amministrazione abbiamo deciso di non ricorrere, al contrario di molte località anche a noi vicine, all’istituzione della tassa di soggiorno, siamo però convinti che il tagliando per i bus turistici possa essere uno strumento utile e funzionale a migliorare l’offerta e i servizi della nostra città – dice l’assessore al Turismo Lara Benfatto –. Dopo lo stop legato al Covid il turismo a Carrara è tornato a crescere in questi anni e con la reintroduzione dei ticket noi vogliamo allo stesso tempo aumentarne le ricadute sul territorio e agevolare chi decide di fermarsi in città. Per questo motivo sono previste importanti riduzioni per scuole e comitive, per chi pernotta a Carrara, ha una prenotazione nei ristoranti cittadini o visita i nostri musei".