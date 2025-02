Testimoni per Lapucci su minacce e denunce. A giugno nuova udienza

Rinviata a giugno l’udienza del processo per tentata violenza privata ai danni dell’ex consigliere comunale Lorenzo Lapucci. Nei giorni scorsi l’udienza dei testimoni della Procura dove è stato confermato che Massimiliano Bernardi abbia minacciato azioni legali davanti al sindaco di Luni se Lapucci non si fosse dimesso dalla carica di consigliere dopo la sua uscita da Forza Italia. A confermare la versione di Lapucci, difeso dall’avvocato Francesca Menconi, c’erano il sindaco di Luni Alessandro Silvestri, l’ex presidente del consiglio Michele Palma e il geometra del Comune di Luni. Il tutto era nato dopo che Lapucci era uscito da Forza Italia e il partito aveva chiesto le sue dimissioni da consigliere. In seguito Lapucci vinse un concorso dell’Unione di Comuni della Lunigiana e fu assunto come geometra a Luni. Lapucci oltre a Bernardi aveva denunciato per tentata violenza privata anche l’allora segretario comunale di Forza Italia, Riccardo Bruschi, e il commissario della Lega Nicola Pieruccini. A fine giugno invece a parlare saranno i testimoni di Bernardi e Bruschi.