Tenta di uccidersi a Ponti di Vara. Donna salvata da un passante

Un passante ha salvato una donna che stava tentando di togliersi la vita. È successo ieri pomeriggio ai Ponti di Vara, in località Fantiscritti. Attimi di paura tra i presenti in quel momento alle cave, complice anche la bella giornata di sole che ha permesso di godere delle Apuane di sabato libere dai mezzi pesanti. Ed è stato proprio uno di questi visitatori, un carrarese di 45 anni, se la donna è stata messa in sicurezza e in seguito trasportata al Noa a bordo di un’ambulanza. Un intervento rapido e fatto con il sangue freddo. Secondo quanto riferito dall’uomo, che preferisce restare anonimo, si era recato alle cave con un’amica straniera che aveva fatto richiesta di visitarle.

A fine tour i due si sono fermati al bar dei Ponti di Vara per acquistare qualche souvenir, quando dal ponte è sopraggiunta un’auto con una donna al volante, seguita da una moto guidata da un uomo. Si scoprirà dopo che erano marito e moglie e lui la stava seguendo per cercare di farla desistere dai suoi propositi. L’anonimo eroe nel vedere la scena si è avvicinato per capire cosa succedendo. Ha riferito di aver visto la coppia litigare, di aver visto il marito che cercava di trascinare la moglie, e così temendo che l’uomo la stesse picchiando si è avvicinato ulteriormente pronto ad intervenire. Ed è solo in quel momento che ha capito che stava per consumarsi un dramma.

La donna con uno scatto fulmineo si è avvicinata al parapetto urlando di volersi uccidere. Il marito ha cercato di trattenerla, ma senza l’intervento dell’anonimo passante non sarebbe mai riuscito a fermare la moglie. La donna, che ha una cinquantina d’anni, come detto è poi stata portata in ospedale, mentre il soccorritore anonimo dopo aver dato due pacche sulle spalle al marito sotto choc si è messo al volante dell’auto della donna e l’ha riportata sotto l’abitazione della coppia.