Tempo prolungato alla primaria di Casone

Aumentano i servizi alla scuola primaria di Casone dell’Istituto comprensivo Massa 3, a Marina di Massa. Per il prossimo anno scolastico 2025-2026 il plesso passerà da un tempo ’normale’, con uscita alle ore 13.30, a un tempo prolungato con uscita alle 15.30 nei giorni dal lunedì al giovedì. Previsto anche un servizio mensa per agevolare le famiglie di alunne e alunni. Non si tratta di un classico ’tempo pieno’ ma di un format che si prefigge di andare incontro alle varie esigenze familiari. Infatti, fino alle 13.30 si svolgeranno lezioni di ordinaria didattica, mentre le ore pomeridiane saranno dedicate allo svolgimento dei compiti e ad altri laboratori didattici. Il comitato dei genitori informa che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico inizieranno il 21 gennaio.