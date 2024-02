Tempesta in Lunigiana: Protezione Civile di Fivizzano pronta all'intervento

Una notte di tempesta in Lunigiana, tra pioggia e neve, che ha impegnato le squadre di protezione civile. Un vento fortissimo accompagnato da una pioggia scrosciante ha imperversato in ogni angolo della Lunigiana. Numerosi gli smottamenti, diversi alberi caduti e fiumi notevolmente ingrossati. "Per garantire il nostro intervento in caso di necessità, abbiamo due pattuglie della Protezione Civile Ser Fir CB – spiega Maurizio Pietrini presidente del distaccamento di Fivizzano – operative notte e giorno su tutto il territorio comunale; in questo momento, grosse problematiche non sono ancora state segnalate, tutto dipenderà comunque dagli eventi atmosferici che si determineranno nelle prossime ore; se cioè il forte temporale che sta imperversando nelle nostre zone proseguirà con la stessa violenza, oppure rallenterà la sua intensità".

Sono 60 i volontari disponibili per aiutare i cittadini in caso di disagi. E la pioggia è diventata neve al Valico del Cerreto, fra il Comune di Fivizzano e quello di Ventasso, imbiancate le cime più alte dell’Appenino e delle Apuane. Potrebbero riuscire ad aprire domenica gli impianti sciistici del Cerreto.

Roberto Oligeri