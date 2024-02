Telecomunicazioni,. Corecom in tour a Palazzo Ducale

Arriva a Massa la sesta tappa del ‘Corecom Tour’, la campagna di informazione e comunicazione che il Comitato toscano per le comunicazioni, guidato da Marco Meacci, ha deciso di intraprendere in collaborazione con l’Unione province italiane per spiegare diritti e prerogative dei cittadini nel variegato mondo delle telecomunicazioni. L’incontro si tiene stamani, alle 11, nella sala della Resistenza a Palazzo Ducale. Presenti istituzioni, media locali, scuole, associazioni, imprese e cittadini per farsi conoscere e far conoscere le proprie attività nelle realtà territoriali della regione. Interverranno (nella foto) il presidente del Corecom Toscana Marco Meacci, le componenti del Comitato, Carlotta Agostini e Bianca Maria Giocoli, e il presidente della Provincia e di Upi Toscana, Gianni Lorenzetti.