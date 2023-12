Tecnici e operatori meccanici. Corsi gratuiti di formazione

Aziende del comprensorio di Massa Carrara e Versilia cercano personale formato in nuove mansioni che sicuramente avranno sviluppo nel settore specifico. Non è facile trovare personale preparato in mansioni pratiche nonché quelle più innovative che si affacciano sul mercato del lavoro per cui, inserito nel programma Gol, azione di riforma prevista dal Pnrr per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro, si aprono corsi di formazione specifici e gratuiti. Presso le sedi di Confimpresa Toscana, agenzia per il lavoro di Massa Carrara e Versilia, sono ancora disponibili 50 posti e le iscrizioni ai corsi di formazione gratuiti sono accolte fino al 31 dicembre. Le tipologie richieste dalle imprese riguardano in primo luogo personale addetto alle macchine controllo numerico; saldatore; addetto al torniofresa; assemblatore meccanico con disegno meccanico; disegnatore cad; progettista per piani di risparmio energetico; tecnico per gli isolamenti termici. Info: mail [email protected] oppure 0585 811530.