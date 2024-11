Teatro Virginia Raffaele si racconta

"Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti". Arriva al Teatro Guglielmi di Massa lo spettacolo ’Samusà’ di Virginia Raffaele (da venerdì a domenica alle 21), voluto dal Comune di Massa e dalla Fondazione toscana spettacollo, che tanti applausi ha strappato e sta strappando in tutta Italia dal 2020. Un autentico ’one woman show’ che vede la popolare attrice, imitatrice, presentatrice e soubrette portare sul palcoscenico anche tutti i suoi personaggi più riusciti: Belen, Sabrina Ferilli, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Carla Fracci, fino a un’indimenticabile Giorgia Meloni. Ma soprattutto mescolarli ai suoi ricordi personali di figlia di giostrai del Luneur, il Luna Park di Roma, diventata mattatrice televisiva, cinematografica, teatrale. Lo spettacolo, scritto dalla stessa Virginia Raffaele insieme a Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato, Federico Tiezzi, per la regia di Federico Tiezzi, vede allestita una scenografia che riproduce le giostre più amate e più gettonate del Luna Park (le scene sono di Marco Rossi, i costumi di Giovanna Buzzi e le luci di Gianni Pollini).

"Mentre tutti i miei amici non vedevano l’ora di andare al Luna Park io sognavo di restare a casa, una giornata tranquilla a fare i compiti" dice Virginia Raffaele, accompagnata in scena dagli intermezzi di tre bravissimi ballerini-giocolieri.

Sarà certamente l’occasione per sognare, ma anche per riflettere, come sempre i suoi spettacoli, forti di una comicità intelligente e arguta, di monologhi edialoghi brillanti, cambi d’abito rutilanti. ’Samusà’ nel gergo delle giostre significa “Fare silenzio”. Al cinema le ultime fatiche di Raffaele sono state ’Un mondo a parte’ accanto ad Antonio Albanese e ’Tre di troppo’ insieme a Fabio De Luigi. A teatro Samusà è la sua seconda fatica dopo Performance del 2015. Indimenticate dal pubblico anche le sue partecipazioni al Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti e Claudio Baglioni, il programma Facciamo che io ero (Rai2), le partecipazioni ad Amici di Maria De Filippi (Canale5) e la serie Come quando fuori piove (Nove). Un altrospettacolo che arricchisce la stagione del teatroGuglielmi che ha richiamato spettatori anche da fuori per le preziose opportunità e per un cartelone di grande spessore.

Francesca Frediani