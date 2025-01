Teatro Un gennaio ricco di appuntamenti

Sarà un gennaio all’insegna del teatro a Massa. Riprende, infatti, la stagione di prosa al Guglielmi con quattro titoli in 15 giorni più un appuntamento dedicato ai bambini con la rassegna ’Tutt’insieme a teatro’. Non solo. E’ previsto anche il debutto del ciclo ’Contemporaneamente’ al teatrino dei Servi. Tra gli attor in arrivo ci sono Lunetta Savino, Vanessa Incontrada, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Filippo Timi. Ma andiamo con ordine.

Si parte domenica 12 gennaio, alle 17.30, con l’appuntamento per bambini: andrà in scena ’333 Porcellini’, testo di Andrea Falcone e regia di Giacomo Bogani con lo stesso Bogani, Julio Escamilla ed Elisa Vitiello. Musiche e sound design sono di Alberto Pretto.

Per quanto riguarda la prosa, si partirà martedì 14 e mercoledì 15 gennaio, alle 21, con ’La madre’ di Florian Zeller per la regia Marcello Cotugno. La protagonista è Lunetta Savino. Con lei sul palco Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino. Lunetta Savino interpreta Anna, una madre che vede nella partenza del figlio, ormai adulto, un vero e proprio tradimento; un abbandono del nido a cui si aggiunge una decadenza dell’amore coniugale in atto da tempo. Florian Zeller indaga con estrema acutezza il tema dell’amore materno e le possibili derive patologiche a cui può condurre.

Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio si cambia genere con ’Ti sposo ma non troppo’, testo e regia Gabriele Pignotta con Vanessa Incontrada e lo stesso Pignotta oltre a Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari. Un testo che intreccia con abilità la leggerezza della commedia con un mood romantico. Protagonisti quattro individui che, superati i 40 anni, fanno i conti con una situazione sentimentale ancora precaria. La convivenza, le emozioni confuse e le crisi esistenziali trascineranno i quattro in un vortice di scambi d’identità ed equivoci imbarazzanti. Una edizione aggiornata al tempo presente del film di successo che la coppia Incontrada-Pignotta portò al cinema nel 2014.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio sono i protagonisti di ’Pigiama per sei’ di Marc Camoletti per la regia di Marco Rampoldi (Roberta Petrozzi e Rufin Doh Zeyenouin gli altri interpreti). La storia parte dal classico triangolo ’lui, lei e l’altra’, che però diventa un poligono perfetto quando si aggiungono alla vicenda altri personaggi che intrecciano ulteriormente le trame relazionali. Ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso, a seconda di quali siano le persone presenti nella stanza, in un crescendo turbinante di equivoci e risate.

Il mese al Guglielmi si concluderà, giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, con Filippo Timi in ’Amleto2’, uno spettacolo di e con Filippo Timi e con Elena Lietti, Lucia Mascino, Marina Rocco e Gabriele Brunelli. Di fronte alla tragedia esistono due possibilità: soccombere o esplodere nel massimo della vitalità. Timi ha scelto la seconda, trasformando la tragedia in commedia, tra potere e oblio, tra frivolezza e pazzia; esasperando così la radice comica di Shakespeare.

Ma prima di Timi, martedì 28 gennaio, alle 21, al Teatro dei Servi, andrà in scena la prima della rassegna ’Contemporaneamente’ con ’Un autunno d’agosto’. E’ lo spettacolo teatrale tratto dall’omonimo libro della giornalista Agnese Pini, direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif (La Nazione, Il Resto del Carlino, Qn e Il Giorno). Il libro racconta la storia, con un taglio fortemente narrativo e personale, di una delle tragiche stragi dimenticate del nazifascismo, avvenuta il 19 agosto del 1944 a San Terenzo Monti, in Lunigiana, dove furono uccise, per rappresaglia, 159 persone, in prevalenza donne e bambini. È un libro in cui non c’è niente di inventato, ma costruito magistralmente per ricordarci che, se dimentichiamo la storia, dimentichiamo chi siamo. La trasposizione teatrale è una messinscena essenziale, evocativa, impreziosita dalle atmosfere sonore della fisarmonica, a dare risalto a un testo già potente per la storia dei suoi protagonisti. La riduzione teatrale è di Elena Miranda, la regia di Luisa Cattaneo che è anche interprete insiemea Gabriele Giaffreda.

Luca Cecconi