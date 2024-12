Teatro, si torna al classico. Goldoni e gli eterni vizi del ’Giuocatore’

CARRARA

Prosegue la stagione al teatro Animosi con un nuovo grande classico nel programma di quest’anno. Sul palco arriva ‘Il Giuocatore’ di Carlo Goldoni, con l’adattamento e la regia di Roberto Valerio. Lo spettacolo è in programma venerdì e sabato alle 21, nell’ambito del cartellone promosso da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Gli interpreti sul palco saranno: Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Franca Penone, Nicola Rignanese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli e infine Mario Valiani. Il regista Roberto Valerio torna all’autore veneziano, tra i padri della commedia moderna, per rivisitare e mettere in scena un testo che colpisce per la sua contemporaneità. Il Giuocatore è una delle "sedici commedie nuove" che Goldoni si impegna a scrivere, sul finire del carnevale del 1750, per sfida con il pubblico veneziano, in un solo anno.

E’ un vivido studio di caratteri, tratteggiati con brio e precisione, che compongono il ritratto di un’intera società, con le sue virtù e, soprattutto, i suoi vizi. Una commedia nera che racchiude in sé la possibilità di raccontare con leggerezza i vizi e le ipocrisie dell’uomo. La musica dal vivo, il ballo e le canzoni originali interpretate dai personaggi contribuiscono a comporre uno spettacolo complesso, ma anche ironico e giocoso, che non tralascia il dramma dei personaggi e punta a riscoprire la vera anima di Goldoni, scrittore capace di scandagliare in profondità l’animo umano col sorriso sulle labbra.

‘Il gioco’ e il sogno di ‘una vincita favolosa’ per cambiare vita è una fantasia che accomuna da sempre tutti i giocatori, di ieri e di oggi che spesso però hanno anche una radicata incapacità di fare i conti con la realtà.

La biglietteria per l’acquisto dei biglietti in piazza De André è aperta da oggi e domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 18.30, mentre nelle due giornate di spettacolo il botteghinosarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 21. Prezzo dei biglietti per platea e palchi centrali è di 22 euro oppure 20 ridotto; palchi laterali 16 euro o 14 ridotto; loggione 12 euro oppure 11 ridotto. I biglietti sono acquistabili anche a prezzo intero su Vivaticket.