Teatro Guglielmi, via agli abbonamenti

Parte oggi la campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa del Teatro Guglielmi: fino al 4 ottobre, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, alla biglietteria del teatro e online sul circuito Vivaticket sarà possibile agli abbonati della precedente stagione confermare con la stessa formula, stesso posto, stesso turno. Giovedì 5 ottobre (ore 9-12.30 e 15.30-19) alla biglietteria del Teatro il giorno riservato agli abbonati della stagione 20222023 per cambio posto e turno, compatibilmente alla disponibilità. La rinuncia dell’abbonamento comporta la perdita del diritto di prelazione per le stagioni successive. Per i nuovi abbonamenti si parte sabato 7 ottobre e si va fino al 12 ottobre, sempre con gli stessi orari alla biglietteria e, a partire dalle 9 di domenica 8 ottobre, anche online su Vivaticket.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti da un unico acquirente per un massimo di 4 tessere per ogni formula. Gli abbonamenti prevedono diverse formule e spettacoli. Formula blu, 6 spettacoli: Grease; Sogno di una notte di mezza estate; Mine vaganti; Azul; L’attesa; Non è vero ma ci credo. Formula rossa 6 spettacoli: Rivadeandré - Amici fragili; Perfetta; Lisistrata; Il berretto a sonagli; Paradiso XXXIII; Zorro. A seguire abbonamenti per tre spettacoli. Formula blu smart: Grease; Azul; Non è vero ma ci credo. Formula blu short: Sogno di una notte di mezza estate; Mine vaganti; L’attesa. Formula rossa smart: Rivadeandré - Amici fragili; Lisistrata; Paradiso XXXIII. Formula rossa short: Perfetta; Il berretto a sonagli; Zorro. Formula danza: Blu infinito; La quinta stagione; L’arte della fuga. Info: [email protected], tel. 0585 41678.