Vigili del fuoco, perdite e crolli nella caserma

Le perdite d’acqua ripetute nella caserma dei vigili del fuoco di Aulla alla fine hanno fatto crollare parte dell’intonaco dal soffitto costringendo a rendere inaccessibile l’area della caserma dove sono sistemati gli armadietti del personale con il vestiario per gli interventi di emergenza. E’ successo ieri e una segnalazione è stata subito inviata all’amministrazione comunale che ha predisposto un sopralluogo tecnico entro 48 ore, per avviare immediatamente i lavori di messa in sicurezza delle aree interessate dal distacco che riguardano il locale dove sono posizionati gli armadietti di partenza del personale.

La caserma del distaccamento aullese era tra quelle indicate un anno fa in un esposto sullo stato di mancanza di sicurezza dall’Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco Toscana. L’Usb segnalava pessime condizioni, con tanto di relazione documentale e fotografica, nelle sedi di Aulla, Viareggio, Lucca, Cascina, Castelfiorentino, Portoferraio, denunciando la mancanza di manutenzione straordinaria e di certificazioni. Secondo il Sindacato di Base Vigili del fuoco nella caserma aullese alle problematiche legate alla mancata manutenzione si aggiunge una copertura in amianto. Ora le perdite d’acqua all’interno della caserma di Aulla nel viale Lunigiana sulla sponda sinistra del Magra, finita sott’acqua durante la tragica alluvione dell’ottobre 2011. Un immobile di proprietà del Comune che ha assicurato ora un intervento rapido dopo un sopralluogo entro 48 ore. Intanto l’area dove si trovato gli armadietti di partenza del personale resta “off limits”.