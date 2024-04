"Teatro Guglielmi: Matinée per le scuole con "Efesto, l'arte dell'inventare" di Enrico Montalbani"

Matinée per le scuole al teatro Guglielmi, venerdì alle 9.30 e alle 11. In scena “Efesto, l’arte dell’inventare“ di Enrico Montalbani, regia Daniela Micioni con Lorenzo Monti. Tecnica utilizzata teatro d’attore, una produzione La Baracca - Testoni Ragazzi.

Uno strambo inventore irrompe con un camice bianco e una cartella piena di carta. La storia che deve raccontare è annotata su un foglio che sta lì dentro… È la storia di Efesto! Efesto, nato dalla mente di Era, che divenne il dio del fuoco, della metallurgia e delle invenzioni. Si dice fosse brutto, schivo e solitario e vivesse nel sottosuolo, fabbricando e inventando ciò che serviva a dei e mortali. E se invece Efesto costruisse e progettasse anche per sé, perché amava inventare e giocare a inventare, ricercando in ogni cosa gioia e bellezza? Beh, in quel caso sarebbe una storia da ascoltare.