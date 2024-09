Carceri, teatro con le detenute dell’istituto minorile di Pontremoli

Pontremoli (Massa Carrara), 17 settembre 2024 - Uno spettacolo teatrale con protagoniste ragazze detenute in una struttura minorile e con studenti della scuola secondaria si terrà il 24 settembre alle 21 nella Chiesa di San Geminiano a Pontremoli (Massa Carrara). Lo spettacolo è 'La Ballata dell'Angelo Ferito' con la regia di Paolo Billi con ragazze dell'Istituto penale minorile di Pontremoli insieme agli studenti del liceo Malaspina e dell'Istituto Pacinotti-Belmesseri di Pontremoli. In scena anche gli attori pontremolesi Lorenzo Borrelli ed Eleonora Casetta, con la partecipazione di don Giovanni Perini, cappellano nell'Istituto di Pontremoli. Si tratta di uno spettacolo per gruppi limitati di spettatori e allestito in un luogo di raccoglimento e silenzio.

L'istituto femminile è l'unico in Italia completamente dedicato a ospitare ragazze, provenienti soprattutto dalle regioni settentrionali. Tra le peculiarità dell'istituto, l'idea di creare percorsi per il loro reinserimento nella società. Le nove protagoniste, ospiti dell'istituto minorile, hanno svolto la quasi totalità delle prove e sette spettacoli all'esterno del carcere nella stessa chiesa di san Geminiano, che ha accolto con grande disponibilità le attività a settembre.

Il progetto teatrale dell'Istituto minorile di Pontremoli giunge al suo 11/o anno di attività ed è proseguito a partire da agosto con un laboratorio di teatro che ha impegnato le ragazze in attività quotidiane. Il lavoro è a cura del Teatro del Pratello insieme al Centro Giovanile Monsignor Sismondo di Pontremoli. È realizzato con il sostegno di Istituto penale minorile di Pontremoli, Comune di Pontremoli, Regione Toscana e il contributo dei Fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e dell'Associazione Cio Nel Cuore.