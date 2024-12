Teatro della Rosa Stagione 2025 su il sipario

Apre il sipario sulla nuova stagione di prosa, sabato 18 gennaio alle 21 al Teatro della Rosa di Pontremoli e parte anche la campagna abbonamenti. Dopo qualche anno di pausa legata ai lavori per la certificazione antincendio, tornano ad animarsi dietro le quinte le storie teatrali più belle. Gaia De Laurentiis, Dario Ballantini, Paolo Mazzarelli, Alessandro Riccio, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino sono alcuni tra i protagonisti dei cinque spettacoli del cartellone messo in piedi Comunale di Pontremoli insieme a Fondazione Toscana Spettacolo.

Il programma esordisce con la rappresentazione ’Il Corpo. Voci di donne nel delitto Matteotti’, in cui si muovono Velia, Anna, Julka e Margherita, quattro donne che hanno legato il proprio destino a uomini come Matteotti, Turati, Gramsci e Mussolini. Dentro la Storia con la esse maiuscola, prendono forma le scelte di ciascuna di loro. Nel periodo che segnerà il passaggio alla dittatura fascista, in cui si consuma il sequestro, l’omicidio e infine il ritrovamento del corpo di Giacomo Matteotti, le vediamo agire, pensare, sentire, assumere la responsabilità delle proprie scelte. Ci sono eventi che cambiano profondamente la storia. Per i quali c’è un prima e un dopo: il delitto Matteotti è uno di questi. Lo spettacolo, diretto da Matteo Marsan, nasce da un’idea di Riccardo Nencini.

Per il secondo appuntamento di martedì 18 febbraio Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch portano in scena ’Una giornata qualunque’ di Dario Fo e Franca Rame. Commedia divertente e vivace che traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili condensando il meglio della comicità di Dario Fo e Franca Rame. La protagonista è una donna, Giulia, che si è separata dal marito dopo 35 anni di matrimonio e che vive sola in una casa piena di aggeggi elettronici.

Il 5 marzo al Teatro della rosa arriva ’Lo spettacolo di Ballantini. Conseguenze di 40 anni nei panni di altri’. Dario Ballantini porta in teatro una selezione di trasformazioni doc dai suoi 40 anni di attività`. Dieci cavalli di battaglia interpretati dal suo sorprendente trasformismo, soprattutto quelli legati a episodi curiosi che in tv non si sono visti e quelli maggiormente legati al mondo della musica.

Martedì 25 marzo è il momento di Paolo Mazzarelli, in scena con ’Orazio’, ispirato dall’Amleto di William Shakespeare. Un racconto avvincente che esplora il mondo degli antieroi, dei giovani che inciampano, si rialzano e, nelle macerie lasciate dai padri, cercano la forza per immaginare, costruire e raccontare un orizzonte diverso.

L’ultimo appuntamento in stagione, sabato 12 aprile, è con "Il mio amico Giacomo", spettacolo teatral-musicale scritto, diretto e interpretato da Alessandro Riccio, prodotto dall’Orchestra regionale toscana. Alla sua quarta produzione con l’Ort, Alessandro Riccio porta in scena un omaggio a Giacomo Puccini, il compositore più popolare di sempre, mescolando concerto e spettacolo. Riccio, noto per la sua versatilità comica e abilità come attore cantante, è accompagnato dall’Ensemble di archi e fiati dell’Ort.

La campagna abbonamenti è stata aperta da venerdì sino al 18 gennaio. L’abbonamento a 5 spettacoli (platea e palchi intero 60 euro, ridotto 52), biglietti platea e palchi intero 15 euro ridotto 13 euro , i titolari della carta dello studente della Toscana e Under 30 ( in collaborazione con Unicoop Firenze) 8 euro. Info biglietteria: tel. 0187-4601235 dalle 9 alle 13; tel. 335-8100535 oppure 360-700369; e-mail: [email protected];apertura biglietteria alle 17.

Natalino Benacci