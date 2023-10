Teatro degli Animosi Carrara: campagna abbonamenti al via da domani

Al via la stagione di spettacoli al Teatro degli Animosi: da domani a sabato la biglietteria è aperta per la vendita dei nuovi abbonamenti dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Sono previste tre tipologie di abbonamento, ciascuna con otto spettacoli: platea e palchi centrali 154140 euro ridotto, palchi laterali 11298 euro ridotto, loggione 8477 euro ridotto.

L’abbonamento A comprende i seguenti spettacoli: La Locandiera regia di Antonio Latella con Sonia Bergamasco, 17 ottobre; Travolti da un insolito destino in un azzurro mare d’agosto di Lina Wertmuller con Euridice Axen e Giuseppe Zeno, 10 novembre; Satiri di Virgilio Sieni, 25 novembre; Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese con Paolo Calabresi, 21 dicembre; La signora del martedì di Massimo Carlotto con Alessandro Haber e Giuliana De Sio, 23 gennaio; L’interpretazione dei sogni di e con Stefano Massini 24 febbraio; Festen. Il gioco della verità con Danilo Nigrelli e Irene Vivaldi, 2 marzo; Venere nemica con Drusilla Foer, 22 marzo.

Questi gli spettacoli dell’abbonamento B: La Locandiera, 18 ottobre; Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller con Massimo Popolizio, 18 novembre; Raffaella! Omaggio a Raffaella Carrà con Beatrice Baldaccini, 13 dicembre; Perfetti sconosciuti, 22 dicembre; La signora del martedì, 24 gennaio; La buona novella di Fabrizio De Andrè, con Neri Marcorè, 13 febbraio; Il capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto di Enrico Baraldi e Nicola Borghesi, 9 marzo; Sempre verdi, COB-Compagnia Opus Ballet, 7 aprile. Infine l’offerta dell’abbonamento C: Travolti da un insolito destino, 9 novembre; Uno sguardo dal ponte 19 novembre; Raffaella!, 14 dicembre; Processo Galileo, di Angela Dematté e Fabrizio Sinisi, 16 gennaio; White out, di Piergiorgio Milano, 1 febbraio; La buona novella, 14 febbraio; L’interpretazione dei sogni, 25 febbraio; Venere nemica, 23 marzo.