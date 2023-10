Team Building alla Comunità Monte Brugiana, la storia della "F.lli Nani" di Massa

Una visita alla Comunità Monte Brugiana per lo staff della concessionaria “F.lli Nani” di Massa in occasione della giornata di team building organizzata dall’agenzia formativa GQuadro. L’obiettivo era coinvolgere tutti i reparti in un’esperienza condivisa fuori dal contesto urbano e lavorativo. Nel corso della mattinata, il cofondatore della struttura Adriano Cacciatore ha raccontato la storia della Comunità Monte Brugiana, nata a Tirrenia nel 1982 in collegamento con San Patrignano e trasferitasi dopo due anni a Massa, in completa autonomia rispetto alla comunità romagnola. Una struttura costruita dal nulla, edificata con mezzi di fortuna e materiale di recupero, e con la cura del dettaglio tipica di chi crede in una causa e vi investe tutte le sue energie. Poi il formatore ed esperto di scienze della narrazione Gabriel Del Sarto ha parlato su tematiche di condivisione e di comunità. Il pomeriggio, invece, si è svolto tra sessioni di meditazione e giochi di squadra, tutte attività indirizzate a consolidare un gruppo affiatato e performante. Ha chiuso la giornata l’intervento dei titolari della “F.lli Nani”, i cugini Marco Mirko Nani, Luca Capua e Davide Bertelloni, che dopo aver ripercorso la storia della concessionaria dal 1954 ad oggi hanno illustrato la vision aziendale e anticipato i prossimi step di una realtà sempre più dinamica e proiettata verso il futuro.

"La nostra azienda è giovane e in continua crescita, ma è importante che chiunque ne entri a far parte si senta rappresentato dai valori di passione, dedizione e spirito di sacrificio che da sempre ci contraddistinguono. Per questo abbiamo ritenuto importante raccontare la nostra storia – spiegano dall’azienda –. Incontri come questo scorso ci arricchiscono come singoli e come gruppo, rendono omaggio a quelli che eravamo e ci proiettano verso il futuro con una vision chiara".