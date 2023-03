Tattoo show, il rilancio oltre 100 tatuatori per cambiare pelle La vetrina del disegno

La pelle si trasforma e diventa un’opera d’arte attraverso la magia del tatuaggio, con una proposta infinita di disegni e sfumatura. Sarà un fine settimana all’insegna dell’arte del tatuaggio, quello in programma a Carrarafiere, che da oggi a domenica ospita nel padiglione C la prima edizione di ‘Tattoo Show’ organizzata dall’associazione ’81 eventi’: 4.600 metri quadrati dedicati al pianeta tatuaggi, oltre cento professionisti all’opera e sullo sfondo musica, stand enogastronomici e prodotti dedicati agli amanti del genere. Una fiera ultra collaudata che compie dieci anni che il complesso fieristico marinello strappa alla vicina Spezia. La fiera del tatuaggio avrebbe dovuto andare in scena lo scorso settembre, ma a causa degli eventi calamitosi del 18 agosto che hanno causato oltre due milioni di danni ai padiglioni di Carrarafiere era stata rinviata, come anche la Bear Fest e gli altri appuntamenti in calendario.

Tatuatori esperti provenienti da tutta Italia lavoreranno dal vivo proponendo la loro arte. Una tre giorni che offre la possibilità di tatuarsi direttamente a Carrarafiere, scegliendo tra gli oltre cento tatuatori presenti, tutti con regolare permesso di lavorare rilasciato dalla Asl. A corollario la musica del media partner Radio Nostalgia, gli stand gastronomici e le pizze della pizzeria ‘Gianin’. Un settore merceologico, quello del tatuaggio, che negli ultimi anni è cresciuto a dismisura catalizzando un ampio raggio di utenza. Un tempo eventi simili pur essendo affollati erano frequentati solo dagli addetti ai lavori, ma oggi interessano un pubblico molto vasto. Non a caso queste fiere ormai sono un punto di riferimento per gli amanti del tatuaggio, ma anche per tutti quelli che vorrebbero farsene uno ma sono indecisi. E poi tanti premi per i tatuatori, che saranno giudicati da una giuria di esperti all’interno dei vari stili in gara, e domenica sarà decretato il vincitore del tatuaggio migliore realizzato in questa prima edizione del ‘Tattoo Show’ in terra apuana. "A differenza di un tempo attualmente non c’è una tendenza in chi sceglie di tatuarsi – spiegano gli organizzatori – oggi il tatuaggio è cucito su misura in base al gusto del cliente. Ormai il tatuaggio è stato sdoganato e si tatua il dirigente di banca come l’impiegato. E a differenza di una volta oggi chi si tatua ha già le idee chiare e sa bene cosa vuole". Insomma un’occasione per cambiare pelle o solo per vedere come lavora dal vivo un professionista degli aghi, in questo caso oltre cento artisti dell’inchiostro, che da oggi a domenica si esibiranno per il pubblico. La kermesse si potrà visitare dalle 14 alle 22 nelle giornate di oggi e sabato, mentre domenica l’orario è fissato dalle 10 alle 20. L’ingresso per i visitatori è da via Maestri del Marmo. Il costo del biglietto d’ingresso è di 12 euro.

Alessandra Poggi