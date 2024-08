Tartarughe, lieto evento. Nate 54 Caretta Caretta

La prima è stata battezzata Duna. Poi ne sono seguite altre 53 in una sola notte. Momenti di gioia ed emozioni allo stabilimento balneare Associazione Nautica di Ronchi dove nelle ore fra sabato e domenica si è schiuso il primo dei sei nidi che le tartarughe Caretta Caretta hanno deposto sulle spiagge di Massa Carrara. La prima a uscire, come detto, è stata ribattezzata Duna dai volontari che hanno seguito e monitorato tutto quanto, dalla deposizione del nido fino alla schiusa, un omaggio anche a quelle storiche dune del litorale massese di cui rimangono poche tracce sulla nostra costa, purtroppo.

Un evento, il primo di altri, salutato anche dal sindaco Francesco Persiani sui social: "Il nostro litorale stanotte ci ha fatto un regalo meraviglioso: ben 54 tartarughe sono uscite tutte insieme dal nido a Ronchi. Siamo orgogliosi di annunciare questa bellissima notizia arrivata questa notte dai volontari del Wwf che con passione e dedizione si occupano della protezione e tutela delle nostre spiagge e della fauna marina. Queste piccole tartarughe rappresentano un segnale di speranza e un invito a continuare a preservare l’ambiente naturale che ci circonda. La loro nascita sul nostro litorale è un successo per tutta la nostra comunità e ci ricorda quanto sia importante il rispetto della natura. Un grazie di cuore a tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile questo evento straordinario. Continuiamo a proteggere il nostro mare e le sue creature".

I volontari del Wwf ricordano anche le regole per chi vuole partecipare alla nascita delle tartarughe al primo nido: "Presentarsi dopo le 20 passando dal varco di accesso libero accanto bagno Pesca e nuoto e andare verso sinistra, non spostare lettini e sdraio, no luci bianche e no flash (solo torce con Led rosso che non disturbano), rimanere in silenzio e all’esterno della linea di demarcazione, non andare con i piedi in acqua o troppo vicini alla riva quando i piccoli stanno per entrare in mare, seguire le indicazioni degli operatori". In vista della schiusa, giovedì i volontari del Wwf avevano organizzato proprio all’associazione nautica di Ronchi un evento dedicato alle tartarughe che aveva coinvolto decine di bambini, ma anche adulti. Gli altri nidi della costa apuana si trovano ai bagni Isa, Alcio, La Capannina di Cinquale, La Romanina e Marisella.