Tante dimore storiche aperte a tutti (gratis)

Domenica 21 maggio torna “La giornata della dimore storiche“ e in Lunigiaan saranno ben 21 i siti aperti che potranno essere visitati gratuitamente. Questo per merito dell’ADSI, sorta nel 1977,che conta 4.500 soci circa e promuove la sensibilizzazione nei confronti della valorizzazione e gestione delle dimore storiche, affinchè tale patrimonio di valore artistico e storico possa giungere integro alle generazioni future. In Lunigiana, quest’anno saranno 21 i siti aperti, con il patrocinio del Comune di Fivizzano. Questo l’elenco delle dimore storiche visitabili: Ad Aulla troviamo: Abbazia e Museo di San Caprasio (ore 10-13 14,30-18), Castello di Pallerone (10-1314,30-18) e Fortezza della Brunella (10-1314,30-17,30). A Filattiera: Castello Malaspina di Filattiera borgo (10-1315-18). A Fivizzano Biblioteca Civica Abate “Emanuele Gerini“ (15-19), Chiesa della Misericordia (10-1215-18), Giardino di Palazzo Fantoni Bononi (10-1215-18), Museo di San Giovanni degli Agostiniani (15-19), Oratorio di San Carlo (15-19), Convento del Carmine a Cerignano (10-1314,30-18), Castello dell’Aquila a Gragnola 10-1314,30-18). A Licciana Nardi: Castello di Terrarossa (10-1314,30-18), Castello Malaspina a Monti (10-1314,30-18). A Mulazzo: Museo Casa di Dante (10-1314,30-18), Palazzo Malaspina (14,30-18).A Pontremoli Castello del Piagnaro ( 9,30-17,30) ingresso libero con possibilità di visita del Museo delle Statue Stele con biglietto ridotto (euro 5. Villa la Cartiera (10-1314,30-17,30), Villa Pavesi Negri Baldini (10-1314,30-18). A Villafranca: Museo Etnografico (10-1314,30-18), Castello di Malgrate (10-1314,30-18), Castello di Malnido (dalle 10 alle 18).

Roberto Oligeri