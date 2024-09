Taliercio a gonfie vele. La scuola media pronta come previsto per il giugno del 2026

Procedono spediti i lavori della nuova scuola media ’Taliercio’. Visita istituzionale ieri mattina della commissione Urbanistica presieduta da Augusto Castelli al cantiere della scuola nel cuore di Marina, inserita tra i progetti Pnrr che dovranno essere completati entro un paio di anni e su cui al momento, proprio al riguardo della scuola ’Taliercio’, il cronoprogramma sembra essere nei tempi stabiliti.

Il sopralluogo della commissione consiliare non sarà un caso isolato, dato che per ammissione dello stesso presidente Castelli, l’intenzione del Comune è seguire in modo continuativo lo svolgersi dei lavori dei vari cantieri aperti con il Pnrr, con l’idea di un controllo quantomeno trimestrale di commissioni ad hoc pensate per aggiornare i consiglieri stessi e la cittadinanza sul cronoprogramma dei lavori e l’effettivo rispetto delle tempistiche.

Al sopralluogo di ieri ha partecipato anche l’assessore Moreno Lorenzini, che ha illustrato la situazione attuale facendo trasparire un moderato ottimismo circa la buona riuscita della fine dei lavori nei tempi stabiliti dai regolamenti previsti. L’obiettivo è arrivare alla fase finale, compreso il collaudo della nuova struttura, per il mese di giugno 2026, con la campanella per gli studenti che dovrebbe suonare in tempo per l’apertura dell’anno scolastico 2026/2027 a settembre, con la nuova ‘Taliercio’ pronta quindi ad accogliere nuovamente i ragazzi.

"Da parte nostra c’è grande attenzione alla riuscita dei progetti Pnrr e al rispetto stretto che abbiamo sui tempi – ha commentato l’assessore Lorenzini – e soprattutto quando si parla di cantieri, considerato che imprevisti e problematiche tecniche possono sempre avvenire in ogni momento, è bene seguire in modo continuativo ogni intervento. Questi lavori – ha proseguito Lorenzini – consegneranno una scuola moderna ed efficiente agli studenti, per cui la responsabilità di fare le cose fatte bene la avvertiamo completamente". Durante il sopralluogo è stato ricordato dagli uffici tecnici che al momento si sta studiando anche il modo migliore per organizzare la viabilità alternativa intorno alla scuola per raggiungere gli altri complessi scolastici vicini, con la necessità di organizzarla in tempi rapidi visto l’arrivo dell’autunno.

E’ stato inoltre ribadito il ruolo importante che all’interno del nuovo progetto avranno la palestra e l’auditorium della scuola, pensati per un utilizzo non solo riservato agli alunni della media ’Taliercio’, ma aperto anche per attività esterne alla scuola, a disposizione della cittadinanza e dei residenti di Marina.

Numerosi i progetti del Pnrr che l’amministrazione carrarese sta portando avanti. Fra questi la piscina di via Sarteschi in pieno centro cittadino che al momento ha subito un’impasse per problemi di cantiere. Tuttavia l’intera area è rimasta da mesi transennata senza che alcun operaio si vedesse al lavoro. La richiesta dei cittdini è che si proceda con l’intervento alla piscina o si tolgano le transenne e si restituiscano i posteggi ai residenti.