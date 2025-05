Talento e innovazione. Pulizia dei pannelli solari. Premiata l’idea low cost dello ‘Zaccagna Galilei’

Gli studenti dell’IIs Zaccagna Galilei (sede Galilei) si aggiudicano il premio Omron Smart Project: seimila euro da investire nei laboratori scolastici e un “triplete” nel segno dell’automazione. Una scuola, un gruppo di studenti e, più in generale, un grande gruppo, quello dell’Istituto carrarese Zaccagna Galilei (sede Galilei) che ha realizzato quello che nel mondo del calcio sarebbe semplicemente chiamato “triplete” aggiudicandosi il terzo importante riconoscimento nell’ambito dell’automazione. Questa volta si è trattato dell’Omron Smart Project: un premio che, oltre a una grande coppa ha portato alla scuola carrarese un assegno di seimila euro da destinare all’acquisto di strumentazione per i laboratori. La premiazione si è svolta nei giorni scorsi nel palazzo del Mim, nell’aula di comunicazione Aldo Moro. A firmare il progetto sono stati Tommaso Pitanti della classe quinta A e la quarta D, con Marco Bonomo (presente a Roma), Jacopo Gianfranceschi e tutti i ragazzi della quarta D. A coordinare il lavoro il professor Roberto Biasci e la professoressa Andrea Merli mentre ad accompagnare gli studenti, e a fare il tifo per loro è stato il vicepreside Luca Bardini. I ragazzi si sono imposti con il miglior progetto: un articolato lavoro per la pulizia mirata, e a basso impatto ambientale, dei pannelli solari. I ragazzi dell’Itis Galilei si sono aggiudicati anche il premio come miglior scuola per quel che attiene la media nei test effettuati a Roma. Insomma la scuola carrarese ha sbaragliato una cinquantina di scuole provenienti da tutta Italia, imponendosi poi nel rush finale al Mim.

"Per usare un linguaggio sportivo – commenta il vicepreside Luca Bardini – con questo riconoscimento abbiamo realizzato un “triplete”: nel 2023 come scuola abbiamo infatti vinto il Robocap Abb 2023 e il Campionato nazionale di automazione Siemens 2023. Adesso questo altro riconoscimento che ci rende particolarmente orgogliosi. Ringrazio tutti gli studenti, i colleghi professori, la dirigente Ilaria Zolesi e la provveditrice agli Studi di Massa-Carrara e Lucca Marta Castagna". Il professor Roberto Biasci, che ha accompagnato i ragazzi durante un percorso intenso durato parecchi mesi ha aggiunto: "La cosa fondamentale è stato l’impegno dei ragazzi, spero di essere riuscito a trasmettere loro la mia stessa passione e la consapevolezza che il lavoro richiede grandi sacrifici: proprio come abbiamo fatto, mettendoci al pc pomeriggio e sera". Grande soddisfazione degli studenti presenti a Roma: "E’ stata una esperienza davvero fantastica – spiega Marco Bonomo – ringrazio i professori e i compagni che l’hanno resa possibile". "Abbiamo lavorato tanto – aggiunge Tommaso Pitanti – ma ne è valsa veramente la pena visto i risultati che abbiamo raggiunto".