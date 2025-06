’Talenti’ per il rilancio: "Una vetrina sulla cultura"

Promuovere le eccellenze, far rivivere il territorio, fare rete e cultura a trecentosessanta gradi. Sono solo alcuni degli obiettivi della neonata associazione ‘I Talenti’, che è stata presentata ieri pomeriggio nei locali della Rc Music di Renzo Cantarelli di via Turati. Michela Pinelli è la presidente dell’associazione, mentre Fiorenza Puccetti sarà la vicepresidente. Una nuova realtà promuoverà la cultura attraverso presentazioni di libri, eventi in piazza, mostre, musica e tutto ciò che fa cultura.

"Non è stato facile costituire l’associazione, soprattutto a livello burocratico - ha detto Michela Pinelli -, ma ci siamo riusciti e questo è un gran risultato. L’abbiamo chiamata ‘I Talenti’ per vari motivi. Il primo perché fino a una ventina d’anni fa le persone si riunivano nei luoghi per parlare, fosse anche solo per fare dei talenti. In secondo luogo, perché una persona che ha delle doti si definisce un talento, mentre il terzo motivo è quello di voler valorizzare il talento delle numerose eccellenze locali, che sono veramente tante perché il talento è quello che distingue ognuno di noi. Per crescere la cultura ha bisogno di unione, già il fatto di essere presenti fisicamente agli eventi ha un grande significato. Siamo aperti alle collaborazioni, anche con le Pro loco. Il primo appuntamento sarà con ‘Un thè con te’ ispirato ai caffè letterari francesi e sarà la presentazione del libro di Emiliano Pianini ‘Ombre nere in Versilia. Voglio ringraziare per l’aiuto Carla Peruta, Fiorenza Puccetti, Rita Donati, Nicola Renato Bertini, Patrizia Arrighi, Francesco Sergiampietri, Alessia Bertini e Silvio Bertocchi. E naturalmente Renzo Cantarelli per l’ospitalità, la scelta di presentare da lui l’associazione è stata per uscire dalle logiche di competizione".

"Avenza è la mia patria e mi sento avenzina nel profondo - ha aggiunto Fiorenza Puccetti -. La nostra idea è quella di fare rete e unire le forze e le conoscenze, perché la cultura abbraccia tutte le arti. Per far fronte all’impegno economico cercheremo collaborazioni con le aziende del territorio che vogliono aiutarci a realizzare momenti che non devono necessariamente essere importanti ma belli. Sono orgogliosa del nostro primo evento - conclude Puccetti -, Avenza è ricca di luoghi e realtà esterne che renderanno l’unione più agevole". "La Rc Music è un posto dove tutti si devono sentire a casa - ha concluso Cantarelli -. Ogni associazione che nasce ad Avenza o sul territorio è una luce che si accende, e Avenza ha davvero bisogno di luce. La gente la sera non esce più perché ha paura e creare eventi è modo per riportarle a vivere le strade e le piazze".