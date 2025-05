Supereroi all’Opa per un pieno di emozioni

Mattinata all’insegna dell’emozione e dello stupore all’Ospedale del Cuore di Monasterio grazie all’organizzazione di volontariato Sea (Supereroi acrobatici), impegnata a regalare sorrisi e momenti di allegria ai pazienti pediatrici. I supereroi più amati dai bambini – l’Uomo Ragno, Batman e altri – sono scesi dal tetto dell’Opa sorprendendo i piccoli e le loro famiglie affacciati alle finestre. Dopo la spettacolare discesa, i supereroi hanno consegnato doni ai bambini ricoverati. E a rendere la mattinata ancora più speciale è stata la partecipazione degli alunni della classe V della primaria De Amicis di Turano (Istituto comprensivo Staffetti). Grazie ai volontari della Sea, in collaborazione con Monasterio, pazienti e studenti hanno poi partecipato a un laboratorio creativo sul valore della solidarietà e del coraggio.

"Il nostro obiettivo più grande – ha spiegato Anna Marras, fondatrice dell’associazione Sea – è portare un momento di gioia autentica ai bambini e alle loro famiglie. Anche solo per pochi istanti vogliamo che si sentano forti, speciali, come i loro supereroi preferiti. La malattia è una sfida dura, ma noi siamo qui per ricordare loro che dentro ognuno c’è una forza incredibile. E che non sono soli. Ogni sorriso, ogni sguardo dalla finestra, ogni abbraccio è un messaggio chiaro: sei un supereroe e i supereroi non mollano mai!"

"Siamo felicissimi di aver ospitato ancora una volta gli amici supereroi di Sea – sono le parole di Luciano Ciucci, direttore generale di Monasterio – e ancora più felici del fatto che ad accoglierli, con noi e i nostri pazienti, ci fossero gli alunni e le alunne della scuola De Amicis. Monasterio è impegnata nell’umanizzazione delle cure e allegria, solidarietà e creatività sono ingredienti preziosi per il recupero dopo la malattia. Grazie infinite a Sea per avere scelto l’Opa e all’Istituto Staffetti che garantisce la continuità scolastica nel nostro ospedale e ci dimostra ogni giorno sensibilità e vicinanza".