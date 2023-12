Suggestioni d’arte Tre location per il ‘Pna’

Fino al 14 gennaio a Carrara sarà possibile visitare l’esposizione dei lavori selezionati per il Premio Nazionale delle Arti 2023. Una mostra dislocata su tre sedi di grande suggestione architettonica: la Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Palazzo Binelli e Palazzo Del Medico presso l’Associazione Vôtre. L’esposizione raccoglie un centinaio di opere realizzate dagli studenti di 25 accademie italiane selezionate da una giuria di esperti che sono: Demetrio Paparoni, critico e curatore di fama internazionale, Paolo Bolpagni, storico dell’arte e direttore della Fondazione Ragghianti di Lucca e Antonio Grulli, critico e curatore indipendente.

Il premio nazionale delle Arti, istituito dal Ministro dell’Università e della Ricerca, è stato quest’anno organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Carrara e ha visto la presenza del Ministro Anna Maria Bernini in occasione della premiazione il primo 1 dicembre. Tra i vincitori ci sono anche tre studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Carlotta Premazzi con l’installazione “Lucid dreams” è stata premiata nella sezione Arte elettronica per un’opera che affronta il rapporto tra arte e scienza sperimentando linguaggi tecnologici e metodi sperimentali.

Con il video “Il Tocco, la chiamata“ Jiang Yijun ha vinto invece nella sezione Produzioni audiovisive di narrazione e creazione. L’artista, attraverso cortocircuiti visivi pone l’accento sulla mancanza di umanità e la scarsa umanità nei confronti dei drammi dell’altro. Il terzo studenti dell’Accademia di Carrara premiato è Lorenzo Perrucci, per la sezione Scultura, con “Kids”, un’opera nella tradizione della ritrattistica in marmo in cui ha dimostrato capacità tecniche ed espressive.

Inoltre hanno ricevuto menzioni speciali le opere di Ariele Giari, per la Fotografia, Alessandra Bianchettin per la Scenografia ed Emanuele Fontana per la Scultura. Le mostre, nelle tre sedi espositive, sono aperte dal lunedì al venerdì negli orari 10.30-12.30 e 15- 18. Resteranno chiese l’1 gennaio. Le sedi espositive sono dunque l’Accademia di Belle Arti di Carrara in via Roma 1, Palazzo Binelli in via Verdi 7, e la galleria “Vôtre” a Palazzo del Medico in piazza Alberica 5. L’ingresso è libero. Info: Accademia di Belle Arti di Carrara telefono 0586/71658