Successo strepitoso per la prima edizione di 'Ciak! Si Gira' nel centro storico di Massa: emozioni e risate tra le scene dei film.

Grande successo di pubblico e di partecipazione per la prima edizione di ’Ciak! Si Gira’ nel centro storico di Massa. Per tutto il pomeriggio una folla incuriosita ha raccolto l’invito del Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’ partecipando a questa nuova iniziativa che ha coinvolto quasi un centinaio di attori. In tutta la città hanno preso vita famose scene dei film regalando tante emozioni, risate e stupore. "Siamo molto soddisfatti per la riuscita dell’evento – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn –. Ringrazio tantissimo i nostri associati che hanno aderito con entusiasmo al progetto con vetrine e allestimenti a tema, Patrizia Fazzi, una delle fondatrici dell’associazione e suo marito Severino Meloni, e le compagnie teatrali che hanno creato delle scene che sono state ben oltre alle nostre aspettative. Inoltre ci è piaciuto molto il fatto che abbiano partecipato persone di tutte le età e stiamo già pensando alla prossima edizione".

Un evento nato e organizzato dai commercianti aderenti a ’Massa da Vivere’ con il patrocinio del Comune di Massa e il sostegno di Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Camera di Commercio. Ma soprattutto con la collaborazione di diverse compagnie, associazioni di teatro e musical.

’La Fabbrica delle Farfalle’ di Alberto Nicolai (con la partecipazione di Manola Ceccarelli, Chiara Pastorini, Matteo Bigini, Elisabetta Sozzi, Sabrina Guglielmi, Valentina Spallanzani, Brunella Magnani, Daniel Naldi) hanno realizzato la loro versione di ’Elizabeth I’, ’Thelma & Louise’ e ’Forrest Gump’ con anche una guardia imperiale di ’Guerre Stellari’. Gli allievi della succursale di Fivizzano di Arts & Musical School Centro Studi Musical di Lara e Morena Maggiani si sono esibiti con un omaggio al film ‘Grease’. L’Associazione Aics Musica e Spettacolo Massa Aps e Associazione Compagnia Teatrale Sognando (con la partecipazione di Marcello Bartolucci, Linda Priami, Lorenzo Bianchi, Silvio Benedetti, Lorenzo Luccetti, Daniele Menconi, Denise Dell’Amico, Jacopo Luconi Trombachi, Andrea Marino Manfredi, Gino Giannini, Fernando Petroli, Alessandra Berti, Massimiliano Fagnini, Mario Maestrelli, Anna Maria Glavina, Luciano Maggiani, Lena Bigi, Giancarlo Cannoni) hanno unito le loro energie per dare vita a due splendidi film ’L’ attimo Fuggente’ e ’Il Mago di Oz’. Da Viareggio la compagnia Giove Teatro, con la direzione artistica di Roberto Panichi e Veronica Belli aiuto regia, hanno celebrato I ’Monty Python in Flying Circus’ (attori Manuela Rossi, Luca Guidi, Daniele Domenico, Michela Giunta, Francesco Barsottelli, Sara Giovannelli, Fabio Barsella) e Il film cult ’Non ci resta che piangere’ (attori Francesco Grassi, Andrea Battisti,Giuliano & Angelo).

Chiara Venturino e Irene Baruffetti, “Le Canzoniere” hanno riportato in vita il mito di ’Gilda’, mentre l’associazione Gioca Mistero ci ha portato sul treno de ’L’assassinio sull’Oriente Express’ (attori Andrea Mosti, Iacopo Biagi, Davide Bennati, Andrej Pacchini, Davide Ribolini, Chiara Palagi, Silvia Ceccarelli, Letizia Venturi, Giusy Bugliani Miriam Dimartino) e a emozionarci con ’Via col vento’ (attori Andrea Quintavalle, Arianna Ambrosini Nobili, Matilde Fioravanti). Giulia Celi ha interpretato una splendida Audrey Hepburn in ’Colazione da Tiffany’ mentre Nicolò Barbato ha impersonato il ’Pinocchio’ di Garrone.

È stato possibile seguire il percorso con una mappa consegnata davanti al Teatro Guglielmi e gli spettacoli sono stati ripetuti continuamente per tutto il pomeriggio. Un ’Ciak’ gigante, con tanto di sedia da regista, in piazza Aranci ha fatto da sfondo alle tante foto scattate con i cosplayers presenti tra cui Johnny Depp (Massimo Borgioli) e i cosplayers di Spider Man, Chunky la bambola assassina e Tiffany (Luca Nencini, Andrea Nencini e Alice Pocci), Black Panther (Gianni Pisani).