"Successo strepitoso al Poetry Slam massese: Chiara Gedressi trionfa con eleganza e talento"

Grande successo per il secondo ’Poetry Slam’ massese organizzato dal Collettivo poetico Zauberei e dai suoi animatori Silvana Cannoni, Fabrizio Ferrante, Guglielmo Bertilorenzi, Maurizio Bonugli e Selenia Erye. Al Malto Pub è stato un vero e proprio spettacolo, arte nell’arte, che ha fatto ’vivere’ la poesia. I suoi versi sono esplosi tra gli applausi scroscianti del numeroso pubblico accorso da diverse parti d’Italia. Protagonista assoluta la poesia, quindi, contornata da musica dal vivo e balli, con una dinamica conduzione fatta dal grande maestro di cerimonia Gabriele Bonafoni.

Diciotto i poeti in gara che si sono sfidati e messi in gioco senza temere confronti e superando i propri timori personali. Un evento all’insegna dell’autenticità. Il pubblico è stato parte attiva per tutta la serata. I cinque giudici, tirati a sorte tra gli spettatori, con il loro giudizio insindacabile, hanno decretato il vincitore. La vincitrice della seconda sfida poetica è risultata Chiara Gedressi da Lucca. Originaria della provincia di Caserta, Chiara è laureata in biotecnologie; ha fatto ricerca e attività sindacale, ha collaborato con Zanichelli per la stesura e la revisione di testi scolastici. Insegna scienze naturali in un liceo e frequenta un corso di teatro. La sua performance ha lasciato il segno e con eleganza e leggiadria è riuscita a vincere la sua battaglia a colpi di versi poetici. Il livello dei tre finalisti rimasti in gara era molto alto, ma lei è arrivata dritta al cuore dei cinque giurati presenti in sala. Ma non è stato facile il lavoro dei giurati perché ogni poesia ascoltata ha lasciato un segno in tutti i presenti. Ogni artista ha portato una parte di sé nella kermesse, si è messo in gioco ed ha accolto ogni verdetto con... sportività. Con stili e linguaggi poetici molto diversi fra loro si sono sfidati in un crescendo di entusiasmo e di coinvolgimento. Ricordiamo che il primo ’Poetry Slam era stato vinto dal fiorentino Geremia Gere Turchi.

Ecco i nomi degli altri poeti: Marco Alberti Lorenzo Bonaccorsi, Maurizio Bonugli, Benedetta Cardone, Maria Grazia Cattani, Alessio Cipriani, Modulum, Carlo Del Nero, Manuela Fazzi, Matteo Marino, Luca Orrico, Giorgio Sala, Alessio Spetale, Nicola Tolaini, Tommaso Viga, Zeudi Zacconi e Marzia Zini. Hanno partecipato anche due mitici musicisti massesi: al basso Pietro Bertilorenzi e alla chitarra Andrea Vezzoni per un tuffo a tutto blues. Lo slam massese è valido per il campionato italiano della Lips (Lega iItaliana Poetry slam). Tutto questo è stato possibile grazie al grande lavoro di squadra del Collettivo Zauberei.