Successo per l’expo artistica ’Viva le donne’

Il gruppo culturale apuano Eva Eva, ideato e progettato dalle artiste Marcella Cardone, Sara Chiara Strenta e Giulia Statile, ha concluso il 10 marzo la sua prima esposizione intitolata ’Viva le donne’, proposta in occasione della Giornata mondiale per i diritti della donna in sinergia con il Caffè Artistico Letterario Apuano e ospitata al Convento dei Frati Cappuccini a Massa. L’inaugurazione è stata accompagnata dalla lettura di poesie e brani a tema femminile. Poesia e pittura sono due espressioni dell’essere umano. "La pittura è poesia muta e la poesia è pittura parlante – commenta Cardone – La scultura in terracotta patinata in acrilico di Rossana Leonardi è stata la manifestazione tridimensionale di ciò che i pittori hanno riportato sulla tela. Pittori e scultori hanno cercato nell’intimità del loro cuore e come artisti hanno voluto dar voce a quante, che per vari motivi sociali, religiosi, politici, non possono esprimere la loro femminilità, a donne che non hanno voce. L’arte non è fine a se stessa e, per i valori positivi che riesce a esprimere, assume anche un valore educativo con la ricerca del bello, cercando di contrastare e vincere la volgarità e la violenza che ormai impregna la nostra società". Le promotrici ringraziano l’associazione Padre Damiano che opera nel Convento con attività culturali, educative, sociali e caritatevoli e che ha sostenuto l’ iniziativa condividendo il contenuto della mostra. I 16 artisti partecipanti hanno ricambiato l’ospitalità dei frati cappuccini donando al Convento una somma in denaro da destinare ad opere di beneficenza.