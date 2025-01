Successo nella sede di Artemisia per la collettiva d’arte ’Sulla coda della cometa’

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico e di visitatori la collettiva ’Sulla coda della cometa’ in via Santa Maria, sede dell’associazione Artemisia, di cui è presidente Donatella Gabrielli Lagomarsini, curatrice dell’evento con Daniela Bertani. Una mostra d’arte che ha messo insieme pittori e operatori culturali nel messaggio di speranza e supporto per chi si trova in difficoltà. E’ stata scelta l’immagine della cometa, con la sua scia luminosa che attraversa il cielo, per dare un segnale di cambiamento, di nuove possibilità e di guida in questi tempi difficili che stanno attraversando il mondo. Non sono mancati momenti di commozione come il reading poetico con i ’Poeti della luce’. Nell’occasione è stato consegnato il calendario 2025, realizzato dall’associazione Insieme. L’associazione Artemisia prosegue la sua ’scia’ e sta lavorando per la prossima collettiva che si aprirà il 1 febbraio con ’Riflessi di luce: arte senza barriere’. Una mostra volta a creare spazi d’incontro, dialogo e coesione attraverso l’arte che ha come obiettivo primario l’inclusione sociale di persone provenienti da diverse realtà culturali, etniche e sociali. Espongono alla collettiva: Adriano Fera, Marco Caroccia, Angelo D’Auria, Luca Cerra, Marco Fusé, Aurora Giacchero, Daniela Spaggiari, Manlio Pontelli, Mara Valsega, Graziella Reale, Pietro Bertonelli, Sara Chiara Strenta, Alessandra Puntoni, Donatella Gabrielli, Marcello Mark Nesti, Barbara Peracchi, Marcella Cardone, Chiara Morigoni, Ombretta Marchi, Luciana Bertaccini, Daniela Bertani e Marco Betti.