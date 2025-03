Successo dell’evento ’In versi e in suoni’ per la Giornata mondiale della poesia

Successo ad Aulla per ’In versi e in Suoni’ con una grande partecipazione di pubblico, al di sopra delle aspettative, nella suggestiva cornice della Sala delle Muse. La scaletta dell’evento co-condotto dalla poetessa Marina Pratici e dal presidente della Pro loco Città di Aulla, Marco Profili, ha visto in apertura i saluti del sindaco Roberto Valettini e l’introduzione a cura della consigliera delegata alla cultura Maria Grazia Tortoriello. Venti poeti hanno interpretato liriche e offerto riflessione sulla ricorrenza della Giornata mondiale della poesia. E poi, il monologo teatrale ’Perfetta’, interpretato da Erika Canaccini, accompagnata dal commento musicale di Leo Ravera. Un momento particolare è stato riservato alla proiezione del video ’È primavera, la rinascita. Giornata mondiale della poesia’ realizzato a #Bibola da Alfredo Maccani per la Pro loco che ogni anno in occasione della primavera realizza l’iniziativa ’Borgo della poesia’: una sorta di celebrazione itinerante della lirica poetica interpretata nei borghi più suggestivi del territorio.

Questo l’elenco dei poeti partecipanti: Maria Cristina Antognotti, Joan Josep Barcelo, Domenico Bertoli, Riccardo Boggi, Gianfranco Bontempi, Daniela Cocchi, Angela Maria Fruzzetti, Giuseppe Giannotti, Lorenzo Landini, Egizia Malatesta, Alessandra Mari, Barbara Molinari, Matteo Nerbi, Matteo Novelli, Filippo Papa, Rosanna Pinotti, Roberta Pisani, Silvia Prota, Tullio Rizzini e Sara Chiara Strenta in arte Mary Anne.