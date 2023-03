Studi sulle Alpi Apuane Patto tra Parco e università

Capire a fondo le Alpi Apuane è scienza complessa che richiede il supporto di esperti. Per questo il Parco delle Alpi Apuane sta siglando in questi giorni un protocollo d’intesa con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa per lo sviluppo delle conoscenze geologiche e per la tutela e la valorizzazione della geodiversità delle nostre montagne. L’obiettivo è di studiare, tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio geologico delle Alpi Apuane, promuovendone la conoscenza e la fruizione a mezzo di azioni ed iniziative varie, tra cui pubblicazioni, cartografia specifica, mezzi audiovisivi di comune accordo individuati.

Nell’ambito dell’accordo, il Parco si impegna a coinvolgere il Dipartimento nelle iniziative e nei progetti nazionali ed internazionali legati alla rete europea e mondiale dei geoparchi, nella schedatura dei geositi delle Alpi Apuane, nella collaborazione per la gestione scientifica del museo didattico interattivo ’ApuanGeoLab’ di Equi Terme, finalizzato alla divulgazione delle Scienze della Terra, sia verso gli istituti scolastici, sia nei confronti dei visitatori del Parco, guidando all’osservazione e alla sperimentazione, dal livello planetario a quello locale, nella individuazione e nella realizzazione di progetti di ricerca che consentano al Parco di dotarsi di strumenti innovativi e scientificamente rigorosi per una più approfondita conoscenza geologica e per una migliore gestione del territorio.

Il Dipartimento mette a disposizione le proprie competenze scientifiche e professionali e a sviluppare ulteriori studi e ricerche scientifiche sul territorio delle Alpi Apuane, nella prospettiva di progredire nella conoscenza geologica dello stesso territorio, indicando anche ulteriori azioni ed interventi per favorire la conoscenza scientifica, la protezione ambientale e la valorizzazione economica del patrimonio geologico delle Alpi Apuane, con particolare riferimento alla fruizione turistica e culturale dei beni geologici e all’uso sostenibile delle georisorse delle Alpi Apuane.