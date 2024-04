"Studi storici a Massa: analisi di documenti antichi e libri di famiglia"

Domani alle 18 nella sala conferenze dell’Archivio di Stato è in programma la presentazione degli studi di Sara Eramo e Simone Leonati, due giovani storici che hanno analizzato alcuni documenti conservati nell’archivio che parlano di noi e del nostro passato.

La giornata di approfondimento, organizzata dalla Deputazione di storia patria con gli Archivi di Stato, sarà introdotta da Francesca Nepori, direttore dell’Archivio di Stato, e da Patrizia Radicchi, della Deputazione di Storia Patria, sezione di Massa e Carrara. Presenteranno i giovani studiosi: Sara Eramo parlerà di ‘Dal commissariato di polizia estense al Regio commissariato di pubblica sicurezza di Carrara. Aneddoti e curiosità’. In particolare si parlerà della questione degli operai ingaggiati per lavori in zone di guerra e la situazione di crisi vissuta dai lavoratori e dall’industria del marmo durante la Prima guerra mondiale.

Simone Lonati nel suo studio ‘Libri di famiglia. Considerazioni sul Fondo Remedi Pelliccia’, parlerà proprio del Fondo Remedi Pelliccia, una collezione libraria fortemente legata ai territori un tempo sotto il controllo estense. La raccolta è formata da opere prodotte tra il Quattrocento e il Novecento, e offre una parziale rappresentazione di usi e costumi dei lettori. Attraverso l’analisi della sezione più antica del Fondo, verranno evidenziate quelle particolarità che contraddistinguono le famiglie Pelliccia e Remedi, importanti dinastie presenti sin dal XVI secolo nellìa nostra zona. Si osserveranno famose figure come Ferdinando Pelliccia, direttore dell’Accademia di belle Arti di Carrara, attraverso una chiave interpretativa nuova e differente, ossia le loro letture e i loro interessi privati.

Sara Eramo si è laureata con lode in Scienze storiche all’università degli Studi di Roma Tor Vergata, e nel 2020 ha conseguito il diploma biennale di archivistica, paleografia e diplomatica alla scuola dell’Archivio di Stato di Perugia.

Lonati si è laureato all’università di Pisa al dipartimento Civiltà e forme del sapere e ha conseguito un dottorato di ricerca in studi religiosi. Ha fatto il tirocinio formativo all’Archivio di Stato di Massa, ed ha collaborato al progetto di digitalizzazione del Fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Pisa. Leonati ha all’attivo diverse pubblicazioni e nel 2023 ha vinto il premio annuale per tesi di laurea specialistica conferito dalla Comunità Montana e dal Consorzio Comuni Bim di Valle Camonica per la tesi ‘Dal museo alla biblioteca: la raccolta di Romolo Putelli (1880-1939) a Breno’.