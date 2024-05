Studi aperti Visite agli atelier e percorsi green

A giugno torna ‘Carrara Studi Aperti’ dell’Aps Oltre, una delle manifestazioni più caratteristiche del territorio che permette ai visitatori di entrare all’interno dei laboratori di scultura della città e vedere dal vivo come lavora il trenta per cento di scultori che compongono la popolazione di Carrara. E così nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno si apriranno le porte dei laboratori di scultura, mentre l’inaugurazione vera e propria con un talk e un concerto è fissata per venerdì 7 giugno in piazza Duomo a Carrara a partire dalle 18,30.

Il progetto di ‘Oltre’ raccoglie una serie di proposte create in maniera sinergica e mirata da maestranze di diversi campi artistici, fra i quali la scultura, la pittura, il teatro, la ceramica, installazioni multimediali e molte altre discipline, finalizzate alla conservazione della memoria artistica e culturale della città di Carrara. La due giorni vuole riportare alla luce la bellezza delle strade antiche della città creando dei percorsi artistici con installazioni, performance, pitture, corsi didattici, laboratori che permetteranno alle persone coinvolte, al pubblico e ai turisti di rendersi più consapevoli della storia e delle origini del territorio.

Come nelle precedenti edizioni, che rientrano nell’adesione di Carrara al circuito delle Città Creative riconosciute dall’Unesco, il fulcro della manifestazione sarà rappresentato dai percorsi guidati, cui si potrà accedere, a partire dal 20 maggio, tramite prenotazione via email a [email protected] o telefonando a 379 29.056.01, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 da lunedì a venerdì. Salvo esaurimento posti, sarà possibile iscriversi alle visite anche nei giorni della manifestazione, sabato 8 e domenica 9, dalle 10 alle 14. Novità di quest’anno saranno le passeggiate in trekking e in e-bike per poter visitare gli studi in montagna. Si potrà comunque visitare liberamente tutti gli studi ed atelier durante gli orari di apertura al pubblico e di ottenere una mappa dei laboratori scaricandola dal sito www.carrarastudiaperti.it o nell’info point espositivo di via Santa Maria. Dalle 20 di ogni giornata seguiranno degli eventi collaterali in laboratori, esercizi commerciali e piazze come presentazioni di libri, concerti e performance artistiche organizzati, i cui dettagli saranno disponibili nei giorni precedenti la kermesse. La grafica di questa decima edizione di ‘Carrara Studi Aperti’ è stata ideata dall’artista russa Xenia Guscina, che ritrae due figure femminili, simbolicamente mediatrici divine, che si fanno portatrici degli strumenti di lavoro degli artisti e degli artigiani, circondate da un’atmosfera carica di speranza verso il futuro che richiama ai valori universali di solidarietà e sorellanza. Durante la due giorni gli esercizi che hanno aderito all’iniziativa hanno organizzato esperienze culinarie di slow food a prezzi accessibili. Gli esercizi saranno indicati nelle mappe della manifestazione. L’evento si avvale del supporto logistico della Pubblica assistenza di Carrara e di altre realtà territoriali ed è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione Crc con il patrocinio del Comune di Carrara.