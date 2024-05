Studenti dell’agrario superstar. Vittoria grazie alla Mela Rotella

Trionfo lunigianese alla gara tecnico pratica tra Istituti Agrari delle province di Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno e Massa Carrara. Gli studenti della quarta classe dell’Istituto Agrario Pacinotti Belmesseri di Fivizzano hanno vinto il contest ideato per potenziare gli scambi delle esperienze didattiche e professionali tra le scuole e tra gli studenti toscani. La gara consisteva nel presentare un’attività laboratoriale tecnico-pratica, organizzata da squadre formate da studenti delle classi quarte e quinte degli Itas, a una commissione formata da tre periti agrari iscritti all’Albo del Collegio interprovinciale. L’evento finale si è svolto a Palazzo Ducale di Lucca, con la partecipazione di 7 Istituti Agrari e di un centinaio di studenti.

Alla cerimonia di premiazione i membri della commissione hanno illustrato i lavori degli studenti, proclamando alla fine la graduatoria di merito. Al primo posto la quarta classe dell’Agrario fivizzanese che ha preparato e presentato un’attività tecnico pratica dal titolo “Innesto su Mela Rotella della Lunigiana“. Gli studenti lunigianesi sono stati premiati dalle assessore alle Attività Produttive e dell’Istruzione del Comune di Lucca Paola Granucci e Simona Testaferrata assieme al presidente del Collegio interprovinciale dei periti agrari Antonio Sacchini. Al secondo posto la classe quinta Bve dell’Istituto Agrario Polo-Cattaneo di Cecina e al terzo la classe quinta sezione D dell’ Agrario Santoni di Pisa.

Un exploit che coinvolge anche uno dei prodotti di eccellenza della Lunigiana dove da qualche anno ha ripreso vigore la tradizionale coltivazione della Mela Rotella, un frutto rustico ad alta conservabilità che una volta era molto diffuso. "Questo successo riempie di gioia tutto il collegio docenti del Pacinotti Belmesseri – ha detto la preside, Lucia Baracchini – perché il corso Agrario è una delle punte avanzate della didattica che crede nella scuola come centro di innovazione consentendo la valorizzazione dei progetti non solo in ambito scolastico, ma anche del tessuto imprenditoriale territoriale per consolidare e realizzare la connessione tra gli obiettivi educativi della scuola, i bisogni del territorio e le necessità professionali espresse dal mondo produttivo. Ecco che la scelta dell’attività laboratoriale sulla Mela Rotella, che ha colpito favorevolmente la commissione, si rapporta con le produzioni locali che hanno recuperato le marze delle mele (rametti con cui si possono fare gli innesti) da vecchi coltivatori della Lunigiana. Significa che la preparazione tecnico-professionale guarda al contesto per valorizzare le peculiarità produttive del territorio".

Natalino Benacci