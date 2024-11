Studenti alla scoperta di Fhp e del porto

Capire cos’è e come si regola la logistica di un porto, di quale strutture conta e come si organizza il trasporto di merci e manufatti dal porto (in questo caso di Marina di Carrara) verso tutto il mondo. E’ questo lo scopo della visita da parte di 21 studenti, e due insegnanti, delle classi IV e V dell’Istituto tecnico Fiorillo (Trasporti marittimi e Logistica) di Marina di Carrara, che fa parte dell’Istituto Barsanti di Massa, all’interno dello spazio logistico al porto di Marina di Carrara di Fhp. Il gruppo rappresenta il più grande gestore di merci d’Italia con quasi 10 milioni di tonnellate gestite all’anno grazie alla presenza in 4 terminal (Carrara, Livorno, Monfalcone e Venezia). Ad accogliere i ragazzi c’era tutto lo staff di Fhp e in particolare l’ingegner Carlo Freni, executive director del terminal, assieme a Norberto Petriccioli, amministratore unico del Consorzio Zia, partner del progetto ’Entriamo in azienda 2024’ con la Provincia.

La visita è iniziata negli uffici della Fhp dove è stata illustrata la struttura e la missione del gruppo e il forte investimento nelle infrastrutture strategiche del nostro paese, tra cui la gestione dei trasporti ferroviari e delle piattaforme portuali, lo sviluppo delle attività logistiche a servizio del trasporto marittimo e le metodiche aziendali connesse ai programma di manutenzione delle strutture e della sicurezza aziendale. Tutto all’interno di una visione di approccio orientato all’ingresso nel mondo del lavoro per i ragazzi che hanno partecipato alla visita. Un particolare accenno è stato, inoltre, posto alla vocazione ’project cargo’ delle aree portuali di Marina di Carrara che, da alcuni anni, rappresentano l’hub esclusivo di trasporto via mare dei super manufatti realizzati nella Yard produttiva del gruppo Baker Hughes.

Gli studenti sono stati poi guidati, dal terminal manager Daniel Presotto, nelle aree portuali in concessione a Fhp. E’ stata l’occasione per constatare, dal vivo, grazie anche alla testimonianza di Nicola Meloni, responsabile della manutenzione di Fhp, come le metodiche di organizzazione del lavoro, di sicurezza e di manutenzione delle strutture portuali si declinino in ’elementi pratici’ di un lavoro quotidiano fatto di professionalità, competenza e capacità nell’affrontare qualunque tipologia, quantità e complessità di trasporto sia necessario gestire. La visita è, quindi, proseguita presso le aree in gestione ad Fhp adiacenti all’area produttiva della Baker Hughes di Avenza, in cui Fhp gestisce diverse attività di manutenzione e servizio per lo stesso gruppo.

"Ringrazio la Provincia e il Consorzio Zia – ha detto Freni – per questa visita didattica organizzata presso le nostre strutture logistiche e portuali di Marina di Carrara. Crediamo molto in questa metodologia di apprendimento e conoscenza reciproca tra mondo del lavoro e mondo della scuola".