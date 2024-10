Straziante addio a Michelangelo. Una raccolta fondi per onorare il giovane morto in un incidente

Hanno steso uno striscione domenica allo stadio i tifosi della Carrarese per ricordare Michelangelo Orlandi. "Oltre la rivalità, ciao Michelangelo", la scritta dedicata al giovane tifoso dello Spezia, la cui famiglia, padre, zii e cugini, è di Carrara. E quello stesso striscione, per volontà della famiglia, è stato esposto lungo la strada che porta alla chiesa di Baccano, dove ieri si sono svolti i suoi funerali. Un ragazzo d’oro impegnato nel mondo del volontariato che da grande avrebbe voluto fare il vigile del fuoco, proprio come il padre Alfredo. Il giovane ha perso la vita a vent’ani in un incidente stradale nel fine settimana nello spezzino: all’incrocio di Bottagna il suo scooter si è schiantato contro un furgone.

Sono stati davvero molti quelli che hanno voluto salutarlo per un’ultima volta, in particolare tutti i colleghi della Pubblica Assistenza spezzina in cui il giovane faceva il volontario. Michelangelo Orlandi era un grande appassionato di calcio, era lo Spezia la sua squadra del cuore e andava allo stadio ogni volta che poteva. Lascia nel dolore più profondo il padre Alfredo e la madre Debora, la zia Serena, la nonna Marianella, zii e cugine e tutti quelli che gli hanno voluto bene. Il suo sogno era diventare un vigile del fuoco, proprio come il suo amato papà. Da anni era volontario della Pubblica assistenza di Spezia, prima del tragico schianto faceva il soccorritore nella Pubblica assistenza di Corniglia. Era un ragazzo sempre sorridente che dedicava la sua vita ad aiutare gli altri.

Viveva con la famiglia ad Arcola ed era estremamente fiero del suo volontariato, sempre in prima linea.

Per lui i colleghi di lavoro di Spezia hanno deciso di creare una raccolta fondi su ‘Go Found’ per acquistare attrezzature necessarie ai mezzi di soccorso, quelli su cui Michelangelo saliva ogni volta che c’era bisogno di un intervento. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia da tutte le Pubbliche assistenze, perché Michelangelo con il suo entusiasmo si era fatto ben volere da tutti. Il volontariato per lui era una missione, voleva aiutare il prossimo sempre e comunque, senza badare alle ore, alle feste. Il suo obiettivo era sostenere gli altri in difficoltà, poi veniva tutto il resto. Non a caso aveva prestato servizio in varie associazioni di volontariato. Nove mesi fa era stato assunto alla Pubblica assistenza di Corniglia e Vernazza ed era molto apprezzato per il suo modo di fare e il suo impegno. Purtroppo un incidente fatale lo ha strappato all’affetto dei suoi cari.

Alessandra Poggi